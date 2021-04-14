BIST100 yüzde 0.47 artışla başladı, dolar 8.11 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.47 artışla 1,384.90 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.54, BIST Mali Endeks yüzde 0.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.36 artıdaydı.

ABD Hazine tahvil getirindeki düşüş ve ABD'de açıklanan enflasyon verisinin yeni bir endişe yaratmamasına bağlı olarak küresel piyasalarda gerileyen dolar, gözlerin yarın açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandığı iç piyasada da yeni güne 8.11 - 8.13 lira aralığında hareket ediyor.