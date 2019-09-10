Son Dakika Haberleri: Bist100 yüzde 0.47 yükseldi, dolar 5.78 lirada
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Bist100 yüzde 0.47 yükseldi, dolar 5.78 lirada

1 saat önce

Güne yüzde 0.05 artışla 142 bin 578 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 336 puanı ve en yüksek 101 bin 410 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.47 artışla 101 bin 78 puanda tamamladı.

Bist100 yüzde 0.47 yükseldi, dolar 5.78 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.05 artışla 142 bin 578 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 336 puanı ve en yüksek 101 bin 410 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.47 artışla 101 bin 78 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 142 bin 328 puanı ve en yüksek 144 bin 541 puanı gördükten sonra yüzde 0.35 artışla 143 bin 142 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.77 artışla 15.96 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi değişim göstermeyerek 15.66 düzeyinde sabit kaldı.

dolar en düşük 5.7418 lira ve en yüksek 5.7883 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

euro en düşük 6.3443 lira ve en yüksek 6.3946 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0899 lira ve en yüksek 7.1595 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:02 Kaynak: DHA
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