BİST100 yüzde 0.48 artıda, dolar 5.94 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.48 artıda, dolar 5.94 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.48 artıda, dolar 5.94 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), öğle ortasına doğru yüzde 0.48 artışla 114 bin 199 puanda.

BİST100 yüzde 0.48 artıda, dolar 5.94 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), öğle ortasına doğru yüzde 0.48 artışla 114 bin 199 puanda.

BİST100, gün içinde en düşük 114 bin 10 puanı ve en yüksek 114 bin 291 puanı gördükten sonra yüzde 0.48 artışla 114 bin 199 puanda seyrediyor.

Güne 159 bin 205 puan ile bir önceki kapanış düzeyinde başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 159 bin 259 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanla son bir yılda ilk kez 160 bin puanın üzerine çıktıktan sonra, yüzde 0.16 artışla 159 bin 461 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 12.18 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ise yüzde 0.42 düşüşle yüzde 11.72 düzeyine indi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9292 lira ve en yüksek 5.9542 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5741 lira ve en yüksek 6.6229 lirayı gördükten sonra, 6.62 - 6.63 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6957 lira ve en yüksek 7.7614 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında işlem görüyordu.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız
Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay!

Son Dakika Haberleri
18:30 Başkan Üçok: "1957. yerli otomobile talibiz" - Son Dakika Ekonomi
18:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız - Son Dakika Ekonomi
18:24 Bu hafta en çok altın kazandırdı - Son Dakika Ekonomi
18:20 Borsa haftayı yatay tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:17 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
18:10 Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:47:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BİST100 yüzde 0.48 artıda, dolar 5.94 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]