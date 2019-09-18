Son Dakika Haberleri: Bist100 yüzde 0.48 arttı, dolar 5.67 lirada
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Bist100 yüzde 0.48 arttı, dolar 5.67 lirada

41 dakika önce

Güne yüzde 0.02 artışla 101 bin 470 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 600 puanı ve en yüksek 102 bin 095 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.48 artışla 101 bin 930 puanda tamamladı.

Bist100 yüzde 0.48 arttı, dolar 5.67 lirada, System.String[]
Güne yüzde 0.02 artışla 101 bin 470 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 600 puanı ve en yüksek 102 bin 095 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.48 artışla 101 bin 930 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 142 bin 306 puanı ve en yüksek 145 bin 714 puanı gördükten sonra yüzde 0.14 artışla 145 bin 204 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.72 düşüşle 14.89 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 2.21 düşüşle15.04 düzeyine geriledi.
dolar en düşük 5.6577 lira ve en yüksek 5.7079 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,
euro en düşük 6.2586 lira ve en yüksek 6.3252 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0576lira ve en yüksek 7.1390 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:17 Kaynak: DHA
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