BIST100 yüzde 0.49 artışla başladı, dolar 6.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.49 artışla 107 bin 787 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.42, BIST Mali Endeks yüzde 0.46, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.45 artıdaydı.

Piyasalarda, Çarşamba günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri ve Cuma günü açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi gündemde olacak.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun, 21 Mayıs'ta düzenlediği toplantının özetlerinde, "Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir" denildi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530/540 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.

Piyasalarda, küresel örneklere benzer şekilde, kaldırılmaya devam eden tecrit önlemlerine ilişkin gelişmeler izlenirken, dövizler de yatay hareket ediyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7988 lira ve en yüksek 6.8221 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında,

euro en düşük 7.5639 lira ve en yüksek 7.5951 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4875 lira ve en yüksek 8.5418 lirayı gördükten sonra 8.53 – 8.54 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "ABD protestoları küresel risk iştahını bozar mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Başkan Trump'ın tırmanan şiddet ve yağma olayları karşısında orduyu devreye sokabileceği uyarısı sonrası ABD vadelilerinde ve Asya borsalarında sınırlı bir gerileme ile güne başlıyoruz.

"Çin'in ABD'den tarım ürünü ithalatını durdurduğuna yönelik haberler de risk iştahını

baskılıyor.

"Son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşan ABD hisselerindeki kar satışını yükselen trendde bir dönüş işareti olarak görmüyoruz.

"Geçmiş veri piyasaların toplumsal protestolara tepkisinin sınırlı ve geçici olduğunu söylüyor. Bu defa da farklı olmasını beklemiyoruz.

"Açıklanan PMI rakamları ekonomilerin açılma sürecinin sağlıklı bir şekilde başladığını gösteriyor.

"ABD dolarındaki değer kaybı ve küresel büyümede dipten dönme işaretleri gelişmekte olan ülke varlıklarını desteklemeye devam ediyor.

"Türkiye varlıkları gelişmekte olan piyasalara göre geride kalsa da küresel yükselişe katılıyor. Açıklanan PMI verisi ekonomide sınırlı bir toparlanma çabası gösteriyor.

"Yabancı yatırımcı katılımı olmasa da, satışları da sınırlı. Düşük faiz ortamında alternatif getiri arayan yerleşik yatırımcıların alışları borsayı yukarı taşıyor.

"ABD vadelilerindeki sınırlı satışlara rağmen Borsa İstanbul'da yatay bir açılış bekliyoruz.

"Yerleşik yatırımcıların alışları ile 106,500 direncini zorlanmadan geçen Borsa İstanbul için kısa vadeli ilk direnç olarak 108,000 seviyesi öne çıkıyor."