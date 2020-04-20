BIST100 yüzde 0.49 yükseldi, dolar 6.91 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.49 yükseldi, dolar 6.91 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.49 yükseldi, dolar 6.91 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 2.01 artışla 98 bin 179 puanda geride bıraktığı geçen haftanın son işlem gününün ardından, yeni haftaya yüzde 0.49 artışla 98 bin 661 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.49 yükseldi, dolar 6.91 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 2.01 artışla 98 bin 179 puanda geride bıraktığı geçen haftanın son işlem gününün ardından, yeni haftaya yüzde 0.49 artışla 98 bin 661 puanda başladı.

Merkez Bankası'nın 22 Nisan Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, piyasalarda Türkiye'nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal hafta sonu yaptığı açıklamada, merkez bankalarıyla mevcut işbirliklerini güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları oluşturmak amaçlı görüşmeler de yaptıklarını söyledi. Uysal, hangi ülkelerle swap anlaşması üzerinde çalıştıklarına ilişkin bir bilgi vermedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni bir karar aldı.

Karara göre, Mayıs ayından itibaren bankalar haftalık bazda aktif rasyolarını hesaplayacak ve aktif rasyosu hesaplamasında banka bazında belirli oranlarda mevduat büyüklüğü, toplam kredi hacmi, menkul kıymet portföyü ve Merkez Bankası ile yapılan kur takası ile kıyaslanacak.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.13 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra en son 630/650 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8927 lira ve en yüksek 6.9449 lirayı gördükten sonra, 6.91 – 6.92 lira aralığında,

euro en düşük 7.4874 lira ve en yüksek 7.5395 lirayı gördükten sonra, 7.50 – 7.51 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6050 lira ve en yüksek 8.6556 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Yeni bir ekonomi politika aracı olarak 'Aktif rasyosu'" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık uygulamasının arkasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaları aktif dağılımında kredinin ve devlet kağıtlarının ağırlığını artırmaya zorlayan bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

"Yeni düzenlemeye göre bankaların "Aktif rasyosunu" (krediler * %100+ Türkiye devlet tahvilleri * %75 + Merkez Bankası ile SWAP işlemleri * %50)/ (Türk lirası mevduat * %100 + yabancı para mevduat * %125) %100'ün üzerinde tutması gerekiyor.

"Olağanüstü dönemlerde olağanüstü önlemlerin alınmasını anlayabiliyoruz. Korona salgınına karşı alınan önlemler yüzünden ekonomi tahminen üç aylık bir . süre için kısmen kapalı olacak. Bu süreçte şirketlerin finansmanının kesilmemesi ve genişleyici maliye politikası

uygulayan devletin finanse edilmesi gerekiyor.

"Piyasa koşulları içinde yapılsa verim eğrisinin dikleşmesine (faizlerin yükselmesine) yol açacak bu süreç aktif rasyosu vasıtasıyla yönetilerek tasarruf sahibinden ve bankalardan borçlu şirketlere ve kamuya bir kaynak transferi yapılıyor.

"Piyasa etkisi nasıl olur kestirmekte zorlanıyoruz. Borsada işlem gören bankaların büyük çoğunluğu Aktif rasyosu sınırını tutturuyor.

"Tutturamayan az sayıda banka muhtemelen kredi veya devlet kağıdını arttırarak veya DTH azaltarak rasyoyu tutturacak.

"Kısa vade için iyimser yorum. Aktif oranı %100'ün altında kalan bankaların devlet tahvili almasıyla kısa ve orta vadeli devlet iç borçlanma senetleri ve eurotahvil faizleri geriler.

"Küresel risk iştahı da iyileştiği için Borsa İstanbul tepki alışlarıyla yükselmeye devam eder.

"Döviz kuru Aktif rasyosundan bağımsız bizim için sorun olmaya devam eder.

"Orta vade için kötümser yorum. Piyasa ekonomisinden uzaklaşılmasını sevmeyen yabancı yatırımcı banka hisselerini ve devlet iç borçlanma senetlerini satmaya devam eder.

"Sattıkları tutar yerleşik yatırımcılar tarafından karşılanır. Portföy çıkışı kur üzerinde sınırlı da olsa baskı yapmaya devam eder.

"Umarız salgının kontrol altına alınması ve ekonominin açılmasıyla birlikte uygulanan ekonomi politikaları da normalleşir.

"Türkiye'nin uzun vadeli büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yabancı sermayeye (portföy girişi de dahil) ihtiyacı var."


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:05 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin, Kovid-19'un "dünya düzenine" etkisini değerlendirdi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,93'ten işlem görüyor İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor         
16:02
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı         
15:56
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:48
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi         
15:43
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı         
15:33
Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar         
15:29
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin         
15:27
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi         
15:26
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek         
15:25
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü         
15:15
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı         
15:15
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi         
15:10
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti         
14:58
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım         
14:34
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi         
14:28
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok         
14:27
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar         
14:17
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü         
14:11
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması         
14:04
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var         
13:51
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi         
13:29
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?         
13:19
Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı         
13:14
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız         
13:14
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti         
13:10
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı         
13:05
'Kayıp dünyadaki kabile'ye katılıp yarasa ve maymun yiyen genç adamın korkunç deneyimleri 'Kayıp dünyadaki kabile'ye katılıp yarasa ve maymun yiyen genç adamın korkunç deneyimleri         
13:05
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı         
13:03
Erdoğan, Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi         
12:58
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 16:15:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.49 yükseldi, dolar 6.91 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]