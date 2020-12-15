BIST100 yüzde 0.49 yükseldi, dolar 7.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,385 ve 1,399 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.49 artışla 1,395.40 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.05, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 artıdaydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, bütçe Kasım ayında 13.4 milyar lira fazla verdi ve faiz dışı fazla 22.9 milyar lira oldu. Böylece, bütçe Ocak-Kasım döneminde 132 milyar lira açık ve 2.98 milyar lira faiz dışı açık verdi.