BIST100 yüzde 0.5 artışla başladı, dolar 5.74 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftaya yüzde 0.50 artışla 105 bin 902 puanla başladı. BIST100 geçen haftayı 105 bin 380 puanla kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.65 artışla 149 bin 171 puandan başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi değişmeyerek sırasıyla 12.41, 12.12 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.7450 lira ve en yüksek 5.7527 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.3513 lira ve en yüksek 6.3648 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4206 lira ve en yüksek 7.4378 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Küresel iyimserlik dalgası güçleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları ABD – Çin ticaret görüşmeleri belirsizliğine rağmen yükselişini sürdürüyor.

"Zayıf ekonomi verilerine rağmen S&P 500 arka arkaya altı haftadır yükselerek yeni zirve yaptı. Gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile reflasyon endişeleri rafa kaldırıldı.

"Türkiye varlıkları dünya ile arasındaki makası kapatmaya devam ediyor.

"Jeopolitik risklerin azalması ve durgunluktan intizamlı çıkış ile rahatlayan Türkiye 5 yıllık CDS'i (308bp) Londra swap savaşı öncesi seviyelere geriledi.

"MSCI Türkiye gelişmekte olan piyasaları haftalık bazda yüzde 3.0, aylık bazda yüzde 5.0 yendi.

"ABD ve Asya borsalarındaki yükselişi arkasına alan Borsa İstanbul'un yüzde 0.5'lik bir yükselişle açılmasını ve 106,000 direncini denemesini bekliyoruz.

"İyimser havanın devam etmesi durumunda Borsa İstanbul önümüzdeki haftalarda 108,000 ve 110,000 seviyelerini hedefleyebilir.

"MSCI Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalara göre Eylül sonundaki seviyesini yakalaması için %8 artması gerekiyor."