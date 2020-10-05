BIST100 yüzde 0.50 artışla başladı, dolar 7.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.50 artışla 1,150.79 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.84, BIST Mali Endeks yüzde 0.54, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.27 artıdaydı.

Covid-19 tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin açıklamaların etkisiyle küresel piyasalar yeni haftanın ilk işlem gününde yükselirken, iç piyasada da dövizler geçen haftanın kapanış düzeylerine yakın başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7308 lira ve en yüksek 7.7840 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,euro en düşük 9.0574 lira ve en yüksek 9.1370 lirayı gördükten sonra, 9.09 – 9.10 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9991 lira ve en yüksek 10.0741 lirayı gördükten sonra 10.02 – 10.03 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17075 - 1.17358 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17349 düzeyindeydi.TSKB'nin analizine göre, küresel piyasalarda risk iştahı kırılgan bir seyir izliyor: "ABD'de açıklanan Eylül ayı tarım dışı istihdam verileri beklentilerden zayıf gelirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 pozitif olduğu haberi riskli varlıkları zayıflattı. "Dolar güç kazansa da diğer güvenli limanlara olan talep zayıf bir seyir izledi. "Bu dinamiklerle MSCI Gelişmekte Olan Ekonomiler Hisse Senedi Endeksi yüzde 0.3, MSCIDünya Hisse Senedi Endeksi yüzde 0,7 düşüşle günü tamamladı."Küresel piyasalar yeni haftaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna yönelik olumlu haberlerle toparlanarak başladı. "Bugün gün içinde aşı geliştirme çalışmaları, salgın ve jeopolitik gelişmelerle ilgili haberlerin yanında ABD ve Avrupa'dan gelecek Eylül ayı hizmet sektörü aktivite endeksleri takip edilecek. "Yurtiçinde ise TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını yayınlayacak. Piyasa ortalama beklentisi

TÜFE'nin Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1.35 arttığı, yıllık enflasyonun ise yüzde 11.77'den yüzde 12.13'e çıktığı yönünde."