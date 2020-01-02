BİST100 yüzde 0.52 artışla açıldı, dolar 5.95 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.52 artışla açıldı, dolar 5.95 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST100 yüzde 0.52 artışla açıldı, dolar 5.95 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.42 artışla 114 bin 902 puandan başladı.

BİST100 yüzde 0.52 artışla açıldı, dolar 5.95 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.42 artışla 114 bin 902 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.52 artışla 160 bin 994 puanda.

BIST100, geçen yılın son işlem gününü en düşük 114 bin 418 puanı ve en yüksek 115 bin 312 puanı gördükten sonra, yüzde 0.29 düşüşle 114 bin 424 puanda tamamlamıştı. BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 159 bin 969 puanı ve en yüksek 161 bin 943 puanı gördükten sonra, yüzde 0.70 düşüşle 160 bin 168 puana gerilemişti.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi sırasıyla yüzde 12.21 ve yüzde 11.78 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9430 lira ve en yüksek 5.9536 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

euro en düşük 6.6601 lira ve en yüksek 6.6947 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8559 lira ve en yüksek 7.8968 lirayı gördükten sonra 7.87 – 7.88 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Çin'den likidite adımları, Libya tezkeresi ve enflasyon verileri" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Yılbaşı tatili ertesi piyasalar yeni yılın ilk işlem gününe Çin'den gelen likidite adımı (munzam karşılıklarda 6 Ocak itibarı ile 50 baz puan indirim) ve PMI rakamları ile başlıyor. Aralık PMI verisi Çin'de bir toparlanmaya işaret ediyor. Likidite adımına ise piyasaların ilk tepkisi olumlu. Çin endeksi yüzde 1.0'in üzerinde primli işlem görürken ABD vadelileri yüzde 0.26 artıda.

"Bugün yurtiçinde de PMI verileri açıklanacak. Diğer önemli gündem maddesi ise Meclis'te onaylanması beklenen Libya tezkeresi. Yarın haftanın son işlem gününde Aralık ayı enflasyon verileri açılanacak. Tüfe artışı için ortalama piyasa beklentisi yüzde 0.4 (İş Yatırım tahmini ile aynı). Dün açıklanan ITO enflasyon verileri Aralık ayında tüketici fiyatlarında yüzde 1.0'lik artışa işaret ediyor."


Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koyun sürüsünün askeri nizamda yürüdüğü video büyük ilgi görüyor
Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı TOGG, yerli otomobilin ön siparişi hakkında açıklamada bulundu

Son Dakika Haberleri
16:08 BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi
16:08 En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi
16:08 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi
16:08 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi
16:06 En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi
15:22 Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi
13:31 Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 16:12:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BİST100 yüzde 0.52 artışla açıldı, dolar 5.95 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]