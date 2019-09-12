Bist100 yüzde 0.52 yükseldi, dolar 5.66 lirada

Güne yüzde 0.38 artışla 102 bin 311 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Merkez Bankası'ndan gelen 325 baz puanlık faiz indirimi sonrası gün içinde en düşük 101 bin 746 puanı ve en yüksek 103 bin 9 puanı gördükten sonra yüzde 0.52 artışla 102 bin 447 puandan kapandı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 bazpuan indirimle, yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye düşürdü.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.37 artışla 145 bin 252 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 145 bin 49 puanı ve en yüksek 148 bin 518 puanı gördükten sonra gün sonu işlemlerinde yüzde 1.93 artışla 147 bin 506 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.13 düşüşle yüzde 15.10 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.48 düşüşle yüzde 15.27 düzeyine geriledi.

dolar en düşük 5.6581 lira ve en yüksek 5.7691 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,

euro en düşük 6.2024 lira ve en yüksek 6.3614 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9728 lira ve en yüksek 7.1177 lirayı gördükten sonra 6.99 – 7.0 lira aralığında işlem görüyor.