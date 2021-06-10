BIST100 yüzde 0.52 yükseldi, dolar 8.43 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,449 ve 1,461 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.52 artışla 1,456.68 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.80 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.15 artıdaydı.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesi üzerine başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerine kadar inen dolar, iç piyasada da 8.60 lira sınırında başladığı yeni günde 8.43 liraya kadar geriledi.