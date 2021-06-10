Üye Girişi
BIST100 yüzde 0.52 yükseldi, dolar 8.43 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.52 yükseldi, dolar 8.43 lirada

10.06.2021 18:23
BIST100 yüzde 0.52 yükseldi, dolar 8.43 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,449 ve 1,461 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.52 artışla 1,456.68 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,449 ve 1,461 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.52 artışla 1,456.68 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.80 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.15 artıdaydı.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesi üzerine başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerine kadar inen dolar, iç piyasada da 8.60 lira sınırında başladığı yeni günde 8.43 liraya kadar geriledi.

Politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tutan Avrupa Merkez Bankası (ECB) acil durum tahvil alımlarının, yılın ilk aylarına kıyasla daha yüksek hızda yapmaya devam edeceğini açıkladı: "Önümüzdeki çeyrekte Pandemik Acil Durum Satın Alma Programı (PEPP) kapsamındaki kapsamındaki varlık alımları, yılın ilk aylarına kıyasla daha hızlı yapılmaya devam edecek."ECB açıklamasında, 1.85 trilyon değerindeki PEPP'in Mart 2022'ye kadar süreceği ve "uygun finansman koşullarını sürdürmek" için bu kotadan daha az satın alma veya gerektiğinde artırma hakkının ise "saklı tutulduğu" belirtildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4313 lira ve en yüksek 8.5953 lirayı gördükten sonra, 8.43 – 8.44 lira aralığında,euro en düşük 10.2740 lira ve en yüksek 10.4809 lirayı gördükten sonra, 10.27 – 10.28 lira aralığında,sterlin en düşük 11.9437 lira ve en yüksek 12.1458 lirayı gördükten sonra 11.95 – 11.96 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21432 - 1.21946 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21667 düzeyindeydi. Türkiye genelinde işsizlik oranı Nisan'da, aylık bazda 0.9 ve yıllık bazda 0.2 puanlık artış ile yüzde 13.9 düzeyine, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişiye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan "atıl işgücü oranı" Nisan ayında bir önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 27.4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.9 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21.9 olarak gerçekleşti.İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 44.2'ye geriledi.İşgücü 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 51.3'e yükseldi.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 25.6'ya, istihdam oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 32'ye çıktı. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 43'e yükseldi.Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9.0 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18'i tarım, yüzde 21.3'ü sanayi, yüzde 6.4'ü inşaat, yüzde 54.2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.Nisan ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0.8 puan azalarak yüzde 28.4'e ve tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.7 puan azalarak yüzde 16.4'e geriledi.


Borsa İstanbul, İstihdam, Nisan, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.52 yükseldi, dolar 8.43 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi 18:18 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! 17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı 17:46 TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım 17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu 17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu 17:16 Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu 16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı 15:33 Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı

Son Dakika Haberleri
18:43 Macron'a tokat atan Fransız için istenilen ceza: 18 ay hapis
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
17:29 Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemede devam eden Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemede devam eden "kıyafet" davasında iki sanığa da ceza verilmedi         
18:26
Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı         
18:17
Kaçırıldığı düşünülen Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın Kaçırıldığı düşünülen Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın         
17:53
5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu 5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu         
17:45
Macron'a tokat atan Fransız için 18 ay hapis cezası isteniyor Macron'a tokat atan Fransız için 18 ay hapis cezası isteniyor         
17:42
Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor         
17:29
Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim         
17:03
Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti         
16:16
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 18:46:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.52 yükseldi, dolar 8.43 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement