BİST100 yüzde 0.53 arttı; dolar 6.04 lirada

– Güne yüzde 0.69 artışla 120 bin 981 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 120 bin 561 puanı ve en yüksek 121 bin 242 puanı gördükten sonra 0.53 artışla 120 bin 791 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 170 bin 581 puanı ve en yüksek 172 bin 29 puanı gördükten sonra yüzde 0.44 artışla 170 bin 834 puanda kapandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının 2020 yılında küresel ekonomik büyümeye zarar verebileceği uyarısı yaptı. Georgieva, 2020 yılı ekonomik görünümüne ilişkin konuşmasında, "Herkese, şimdiden erken çıkarımlarda bulunmamalarını öneriyorum. Önümüzde hala çok büyük bir belirsizlik var. Bu aşamada işleri senaryolar üzerinden yürütüyoruz; elimizde henüz projeksiyonlar yok. Bu konuda 10 gün sonra daha netlik olabilir" dedi.

Almanya 'nın merkez bankası Deutsche Bundesbank (Buba), Çin'de ortaya çıkan ve son gelişmelelerde 1,770'in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınının Alman ekonomisi için risk teşkil ettiği ve ülkenin ihracatını olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunurken, ABD, Cleveland Fed ) Başkanı Loretta Mester da, Çin'de yayılan Covid-19 salgınının 2020 yılı ilk çeyrekte ABD ekonomisinde büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısı yaptı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.87 düşerek 11.33'e gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.25 düşerek 11.06 oldu.

Gün sonu işlemlerde ;

dolar en düşük 6.0370 lira ve en yüksek 6.0586 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,

euro en düşük 6.5445 lira ve en yüksek 6.5747 lirayı gördükten sonra 6.55– 6.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8630 lira ve en yüksek 7.9103 lirayı gördükten sonra 7.87– 7.88 lira aralığında hareket ediyor.

- İstanbul