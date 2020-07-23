BIST100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı Perşembe gününe yüzde 0.54 artışla 118 bin 713 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.57, BIST Mali Endeks yüzde 0.52, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.53 artıdaydı.

Dövizler, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne genel olarak yatay düzeylerde başladı. ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında toparlanmaya çalışan dolar, iç piyasada ise bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8309 lira ve en yüksek 6.8526 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.9056 lira ve en yüksek 7.9401 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7057 lira ve en yüksek 8.7229 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.15640 - 1.15929 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.15861 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Dar alanda paslaşmalar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD'nin Houston Çin konsolosluğunu ekonomik casusluk suçlamasıyla kapatması üzerine Asya borsalarında satışlarla güne başlıyoruz."ECB'nin bankaların temettü ödemesini sene sonuna kadar durdurma eğiliminde olması üzerine Avrupa borsaları Çarşamba gününü kayıplarla kapattı."ABD Çin gerginliği ve ilave mali pakete yönelik belirsizlikler nedeniyle dolar Mart ayında gördüğü dip seviyelerin altına geriledi. Ancak ABD borsaları, çip üreticilerinin önderliğinde, Asya ve Avrupa'dan pozitif ayrıştı. "Doların değer kaybından yararlanan altın ve gümüş günün yükselen yıldızlarıydı."Borsa İstanbul kar satışı sonrası dar bir bantta dalgalandı. Yabancı satışının fazla olmadığı piyasada Aselsan ve Emlak GYO gibi hisseler güçlü performansıyla dikkat çekti. "Her iki hisseyi de dün teknik bülten de belirtmiştik."ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Yabancı katılımının sınırlı olduğu ve kredi kullanımının yüksek olduğu piyasada fiyat hareketleri sertleşebilir."Teknik Bülten de bugün Garanti Bankası, Doğuş Otomotiv, Turkcell, Emlak GYO, Aselsan, Migros öne çıkıyor."Veri akışında Merkez Bankası'nın PPK toplantısı (faizlerin sabit tutulmasını bekliyoruz) ve Arçelik'in 2. çeyrek karı (İs Yatırım 400 mn TL, piyasa 358mn ) izlenecek."