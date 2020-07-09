BIST100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 6.86 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 6.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.54 artışla 119 bin 348 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.54 artışla 119 bin 348 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.64, BIST Mali Endeks yüzde 0.57, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.38 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 497/507 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.69 oldu.

Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Küresel piyasalanda euro/dolar paritesi yeniden 1.1350'nin üzerine yükselirken, iç piyasada dolar 6.85-6.86 lira bandında yatay hareketlerini sürdürüyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8526 lira ve en yüksek 6.8656 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

euro en düşük 7.7558 lira ve en yüksek 7.8114 lirayı gördükten sonra, 7.80 – 7.81 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6489 lira ve en yüksek 8.6860 lirayı gördükten sonra 8.68 – 8.69 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1327 - 1.1370 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1359 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın, "Turizm cephesinde kıpırdanma çabaları" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsalarındaki yükseliş kısa bir molanın ardından devam ediyor. Hong Kong!a yaptırım söylemini umursamayan borsalar ABD ve Çin'in önderliğinde yükselişini sürdürüyor.

Dolar ve yen değer kaybederken euro ve yuanın değer kazanması risk iştahını destekliyor. Doların değer kaybetmesi ve büyümenin güçlenmesini arkasına alan gelişmekte olan ülke varlıkları güçlü seyretmeye devam ediyor.

"MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler endeksi ay başından beri yüzde 7.5 getiri ile gelişmiş ülkelerin 3 katına yakın getiri sağladı.

"Türkiye gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışmayı sürdürüyor. MSCI Türkiye yüzde 1.0 kayıpla Temmuz ayında değer kaybeden az sayıda borsa arasında yer alıyor.

"Çin'in önderliğinde yaşanan yükseliş Asya ve Latin Amerika borsalarını, Euro bölgesindeki yükseliş Doğu Avrupa'yı yukarı çekerken MSCI Türkiye maalesef geride kalıyor.

"ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz. Temmuz ayında dünyaya göre geride kalan Borsa İstanbul için ana direnç seviyesi olarak 120,500 öne çıkıyor. Geri gelişlerde 117,000 seviyesinin üzerinde kalındığı müddetçe tedirgin olmayız.

"İngiltere ile uçuşların açılması ve iç turizmin hareketlenmesi zor durumdaki turizm sektörü için olumlu gelişme.

"Ev dışında yemek yeme alışkanlığının geri gelmesi gıda perakendecileri için kötü Aefes, Coca Cola gibi şirketler için iyi haber olur."


Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 6.86 lirada - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:40:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 6.86 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]