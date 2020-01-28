BİST100 yüzde 0.55 artışla açıldı, dolar 5.94 lirada

Pazartesi gününü yüzde 1.63 düşüşle 120 bin 149 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.55 artışla 120 bin 816 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.74 artışla 176 bin 405 puanda açıldı.

Çin'den yapılan açıklamaya göre, coronavirüs olduğu teyit edilen vakaların sayısı 4,515'e yükseldi. Salgından en yoğun etkilenen Hubei eyelatinde ise dün itibarıyla coronavirüsünden ölenlerin sayısı 76'dan 100'e çıktı. Salgında, biri Başkent Beijing'de olmak üzere, ülkenin başka kentlerinde ölenler ile birlikte toplam ölen sayısı 106'ya yükseldi.

Küresel düzeyde yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) 28-29 Ocak tarihinde düzelenecek toplantılarının ardından, 29 Ocak'ta açıklanacak olan faiz kararını bekliyor.

Türkiye piyasalarında bugün Hazine ihaleleri yakından izlenecek. Hazine bugün ilk kez, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Endeksi'ne (TLREF) endeksli tahvil ihraç edecek. Hazine TL ihraçlarının, "gerek finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, gerekse de TLREF piyasasının gelişimine katkıda bulunmak, anılan piyasalara derinlik ve hacim kazandırmak" amacıyla yapılacağını açıklamıştı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.37 ve 10.10 düzeyinde.

Açılışta:

dolar en düşük 5.9376 lira ve en yüksek 5.9485 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5467 lira ve en yüksek 6.5588 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7464 lira ve en yüksek 7.7682 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Tepki alışı bekleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Corona virüsü küresel bir satış dalgasına dönüştü. Virüsten etkilenenlerin sayısı 4 bin 515'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya ulaşırken piyasalar dünya ekonomisini etkileyebilecek küresel bir salgını fiyatlamaya başladı.

"Salgın haberi sonrası petrol, bakır gibi emtia piyasalarında ve Asya borsalarında yüzde 10'a ulaşan kayıplar görülüyor. Türkiye varlıkları küresel satış dalgasına görece iyi dayanıyor.

"Yüksek betalı MSCI Türkiye'nin salgının başlangıcından beri kaybı yüzde 3.0 ile gelişmekte olan borsalara göre daha iyi dayanıyor.

"Döviz, CDS, tahvil gibi varlık gruplarında da görece daha iyi bir performansımız var. Dünya borsalarındaki toparlanmaya paralel Borsa İstanbul'un tepki alışlarıyla güne başlayacağını öngörüyoruz."