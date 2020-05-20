BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 6.77 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 6.77 lirada

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.22 artışla 101 bin 982 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.55 artışla 102 bin 547 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 6.77 lirada, System.String[]

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.22 artışla 101 bin 982 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.55 artışla 102 bin 547 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.44, BIST Mali Endeks yüzde 0.59 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.50 artıdaydı.

Piyasalarda, Merkez Bankası'nın bugün başlayacak ve sonuçları yarın açıklanacak Mayıs ayı faiz kararı yakından izleniyor.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 575/590 düzeyinde bulunuyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Pazartesi günü son işlem yüzde 13.08 bileşik düzeyindeydi.

Türkiye'nin yeni döviz takas hattı, yani swap hattı kurmak için uluslararası ilişkilerini sürdürdüğüne ilişkin haberlerin etkisiyle dolar 6.80 liranın da altına geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7676 lira ve en yüksek 6.8060 lirayı gördükten sonra, 6.77 – 6.78 lira aralığında,

euro en düşük 7.3878 lira ve en yüksek 7.4435 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2909 lira ve en yüksek 8.3369 lirayı gördükten sonra 8.30 – 8.31 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Bardağın dolu tarafı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Ekonomilerin açılmaya başlamasını kutlayan piyasalar Mayıs ayındaki kayıplarını tamamen geri aldı.

"Salgına karşı aşı (Moderna) ve ilaç (Remdesivir) geliştirilmesinde alınan olumlu sonuçlar piyasaların ikinci dalga endişelerini bırakıp bardağın dolu tarafına (ekonomilerin

açılmasına) bakmasını sağlıyor.

"Almanya ve Fransa'nın Avrupa Birliği'nin borçlanmasıyla oluşturulacak ve ihtiyaca göre kullandırılacak 500 milyar avroluk bir fon üzerinde anlaşmasına piyasaların tepkisi sınırlı oldu.

"Güney Avrupa ülkelerinin desteklediği fona Almanya dışı Kuzey Avrupa ülkelerinin karşı çıkmasıbekleniyor.

"Küresel risk iştahının güçlenmesinden olumlu etkilenen Türkiye dünya ile arasındaki makası kapatmaya çalışıyor.

"MSCI Türkiye Mayıs ayında yüzde 2.0 getiri ile gelişmekte olan ülkeleri (Çin hariç endeks) 4.0 puana yakın yendi.

"Türk lirası swap anlaşması beklentisiyle en çok kazandıran gelişmekte olan para birimi oldu. Küresel risk iştahının güçlenmesi ve Türk lirasının değer kazanmasına paralel Borsa İstanbul'da yukarı yönlü açılış bekliyoruz.

"Perşembe günü açıklanacağı iddia edilen 20 milyar dolarlık (konfirme edemiyoruz) swap anlaşmasının da beklentisiyle Borsa İstanbul 102,500 seviyesindeki direncini test edebilir."


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 09:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 6.77 lirada - Son Dakika Ekonomi

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