BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 7.37 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 7.37 lirada

30.12.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 7.37 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.55 artışla 1,467.66 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.55 artışla 1,467.66 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.65, BIST Mali Endeks yüzde 0.56, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.52 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "TL'deki değerlenmenin de eşlik ettiği yükseliş ile ilk kademede izlediğimiz 1,450 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu seviyenin üzerindeki kapanışların devam etmesi alımların hızlanmasını sağlayabilir. 1,450 altında izleyeceğimiz yeni desteğimiz ise 1,430 olacak. Bu seviyenin altında kapanış görülmediği sürece geri çekilmeleri sınırlı düzeltmeler olarak izleyeceğiz. Gün içinde yukarıda izleyeceğimiz ilk seviye ise 1,470 olup devamında 1,500-1,550 aralığı gündeme gelebilir" denildi.    Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3620 lira ve en yüksek 7.3961 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,euro en düşük 9.0310 lira ve en yüksek 9.0914 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9617 lira ve en yüksek 10.0107 lirayı gördükten sonra 9.97 – 9.98 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22466 - 1.22953 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22825 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserliğin "genel itibarıyla" sürdüğünün altı çizilerik, şöyle denildi: "Makroekonomik veri gündemi sakinken, 2021'nin küresel ekonomide toparlanma yılı olacağı beklentileri riskli varlıkları destekliyor. Ancak ABD'deki mali destek paketi konusundaki kaygılar risk iştahındaki iyimserliği sınırlıyor. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell mali destek paketinin artırılmasına yönelik tasarıyı bloke etti ve oylamayı ileri tarihe erteletti. "Bununla birlikte Hazine Bakanı Steven Mnuchin 600 dolar tutarındaki nakit desteğin dağıtılmaya başlanacağını duyurdu. Bu gelişmelerle diğer hisse senetleri piyasaları günü yükselişle tamamlasa da ABD'de hisse senetleri endeksleri düşüşle kapandı. Dolar küresel ölçekte değer kaybederken, emtia fiyatları yükseldi."Bu ortamda Türk finansal varlıklardaki pozitif ayrışma sürdü. Aralık ayı ekonomik güven endeksi reel sektör güvenindeki olumlu sonuçlara rağmen diğer faaliyet kollarındaki zayıflık ile gerilerken, Türk finansal varlıklarda TCMB'nin adımları sonrası başlayan güçlenme dün de devam etti. Hisse senetleri yükselirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.6 değer kazandı. Ülke risk primi ve dolar cinsi tahvil faizleri gerilese de TL cinsi tahvil faizleri hafif yükseldi."Yeni güne küresel piyasalar dünkü haber akışının etkisiyle karışık bir başlangıç yaptı. Güne yükselişle başlayan hisse senetlerinde ABD'deki mali destek konusundaki belirsizliklerden dolayı kazançlarının bir kısmını geri verdiler. Gün içinde salgın ile ilgili gelişmelerin yanında ABD'de Kasım bekleyen konut satışları ve Aralık ayı bölgesel aktivite endeksleri izlenecek. Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olabileceği bekleniyor."Önceki günkü haberler dahilinde Türkiye ile İngiltere serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladı. Daha öncesinde Gümrük Birliği'nde (GB) olduğu gibi, iki ülke arasındaki ticarette sanayi ürünlerinde gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak."Ayrıca, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde AB ile mevcut tavizler ölçeklendirilerek yeni ticari ilişkilere yansıtılacak. Anlaşmaya eklenen yeni bir hüküm ile STA kapsamının hizmetler, yatırımlar, ileri tarım tavizleri gibi alanları da içerecek şekilde yakın zamanda genişletilmesi üzerinde mutabık kalındı."Reel sektör güven endeksindeki güçlü sonuçlara rağmen, Aralık'ta ekonomik güven endeksi geriledi. Aralık ayında genel ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.5 gerileyerek 86.4'e indi. Reel sektör güven endeksindeki yükselişe ve yatay kalan tüketici güvenine rağmen, diğer faaliyet kollarındaki sert düşüşler bu sonuca yol açtı."Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kasım ayı bankacılık sektörü istatistiklerini yayınladı. Kasım itibarıyla sektörde krediler yıllık bazda yüzde 39.7 artışla 3.6 trilyon TL olurken, menkul kıymetler yüzde 64.2 artışla 981 milyar TL'ye ulaştı. Böylece sektörün aktif toplamı yüzde 40.6 artışla 6.1 trilyon TL'ye çıktı."Sektörde mevduatlar ise yıllık bazda yüzde 41.8 artarak 3.5 trilyon TL'ye yükseldi. Sektörün vergi öncesi karı Ocak-Kasım döneminde yüzde 28.7 artarak 73.5 milyar TL, net karı yüzde 23.1 artışla 57.3 milyar TL oldu."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 7.37 lirada - Son Dakika Ekonomi


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