BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 8.09 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.55 artışla 1,249.87 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.82, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.50 artıdaydı.

ABD seçimlerinin ardından, dünyanın en büyük ekonomisinde, 2.0 trilyon doların üzerinde bir hacimde olması beklenen yeni bir destek paketinin yeniden gündeme gelmesinin etkisiyle küresel piyasalarda düşen dolar, iç piyasada da yeni güne rekor düzeylerinin 20-25 kuruş kadar altında başladı.

TCMB ) Başkanı Naci Ağbal , Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0811 lira ve en yüksek 8.2029 lirayı gördükten sonra, 8.09 – 8.10 lira aralığında,euro en düşük 9.5574 lira ve en yüksek 9.7065 lirayı gördükten sonra, 9.55 – 9.56 lira aralığında,sterlin en düşük 10.7219 lira ve en yüksek 10.8860 lirayı gördükten sonra 10.72 – 10.73 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18044 - 1.18328 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18221 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük analizinde, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserliğin Salı günü "bir miktar yavaşladığı" belirtilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri gündemi görece sakinken, dünya genelinde artan Covid-19 vaka sayıları riskli varlıklardaki yükselişi sınırladı. Önceki günkü pozitif etki yapan aşı haberine karşın dün salgının yayılımına yönelik olumsuz beklentiler etkili oldu. "Ayrıca Almanya 'da Kasım ayı yatırımcı güven endeksi (Zew) beklentilerin ötesinde gerilerken, İngiltere 'de Eylül dönemi istihdam verileri zayıf geldi. "Bu ortamda gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri ve para birimleri gerilerken, gelişmiş ekonomilerin finansal varlıklarında karışık bir tablo ortaya çıktı. "Emtia fiyatlarında genele yayılan yükselişler devam ederken, gelişmiş ülke tahvil faizlerinde yükseliş sürdü."Bu ortamda yurtiçi finansal varlıklar karışık bir seyir izledi. "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ilk resmi açıklamasında mali disiplin ve enflasyon vurgusu yaparken, Hazine dün iki tahvil ihracıyla toplamda 3.3 milyar lira iç borçlanmagerçekleştirdi. İhalelerde ortalama bileşik faizi 2 yıl vadeli tahvilde yüzde 14.70, 5 yılvadelide yüzde 13.71 seviyesinde oluştu. "TÜİK'in açıkladığı Ağustos dönemi işgücü istatistikleri, normalleşme sürecinde istihdam ve iş gücüne katılımdaki toparlanma ile işsizlik oranında gerilemenin devam ettiğini ortaya koydu. Fitch dün yaptığı kısa değerlendirmede TCMB'nin 19 Kasım toplantısında atacağıadımın önümüzdeki dönem para politikası açısından önemli olacağını söyledi."Bu ortamda, TCMB'nin likidite koşullarını sıkılaştırmaya devam ettiği dün açık piyasa işlemleri ile yaptığı fonlamanın ortalama faizi yüzde 14.20'den yüzde 14.29'a yükseldi."Ancak TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.1 değer kaybederken, TL cinsi tahvil faizleri tüm vadelerde bir miktar yükseldi. Borsa İstanbul'da ise yükseliş sürdü."Yeni güne küresel piyasalar aşı iyimserliğine rağmen artan vaka sayıları kaynaklı kaygılarla karışık bir başlangıç yaptı. Bugün yurtdışında veri gündemi sakinken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde 'ın konuşması ile salgın ve karantina tedbirlerine yönelik haberler takip edilecek. "Yurtiçinde ise TCMB Eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayınlayacakken, Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) normalleşme adımlarına devam etti."