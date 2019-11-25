BIST100 yüzde 0.57 artışla başladı, dolar 5.71 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 0.57 artışla 107 bin 193 puanla başladı. BIST100 geçen haftayı 106 bin 588 puanla kapatmıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, 0.82 artışla 151 bin 992 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi değişmeyerek sırasıyla 12.40, 12.29 düzeyinde.

dolar en düşük 5.7087 lira ve en yüksek 5.7180 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

euro en düşük 6.2960 lira ve en yüksek 6.3057 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3370 lira ve en yüksek 7.3523 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Piyasalar Çin seddini aşabilecek mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasalarındaki iyimser hava güçleniyor. Çin'in fikri mülkiyet haklarını koruyan bir yasa tasarısı üzerine çalışmaya başlaması ve Başkan Trump'ın Faz-1 anlaşmasının imzalanmasına çok yakın oldukları açıklaması küresel risk iştahını destekliyor.

"ABD vadelileri ve Asya borsaları haftaya güçlü bir başlangıç yaptı.

"Küresel risk iştahındaki toparlanmaya paralel Türkiye varlıklarındaki yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz. 106,000 desteğinde tutunmayı başaran Borsa İstanbul'un yüzde 0.3-yüzde 0.4 yükselişle açılması ve 107,300 direncini denmesini bekliyoruz.

"Önümüzdeki günlerde takip edilecek direnç seviyeleri 108,500 ve 110,500 öne çıkıyor.

"Şirket bazında günün haberi Unicredit'in Yapı Kredi'deki %42 payını azaltma kararı alması. Koç Holding çağrı yükümlülüğü doğurmayacak şekilde Unicredit'ten yüzde 11'e kadar pay almayı görüşüyor.

"Koç Holding Unicredit'ten yüzde 11 pay alımı yapsa bile Unicredit'in geriye kalan yüzde 32 payı önümüzdeki haftalarda hisse üzerinde baskı oluşturacaktır."