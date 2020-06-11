BIST100 yüzde 0.57 düştü, dolar 6.83 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.57 düştü, dolar 6.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 108 bin 745 puan ve 110 bin 158 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.57 düşüşle 109 bin 155 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.57 düştü, dolar 6.83 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 108 bin 745 puan ve 110 bin 158 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.57 düşüşle 109 bin 155 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20, BIST Mali Endeks yüzde 0.68, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.65 eksideydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faizleri sıfıra yakın düzeyde sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda biraz daha gerileyen dolar, iç piyasada 6.80 liraya yakın düzeylerde tutunuyor.

ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarının oybirliğiyle yüzde 0.00 - 0.25 düzeyinde sabit tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, faiz oranlarının, ekonominin son gelişmelere bağlı zorlukların üstesinden gelip düze çıktığından emin oluna kadar bu düzeylerde korunacağı vurgulandı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 445/455 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.1 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7686 lira ve en yüksek 6.8353 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,

euro en düşük 7.6811 lira ve en yüksek 7.7850 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5853 lira ve en yüksek 8.6590 lirayı gördükten sonra 8.63 – 8.64 lira aralığında hareket ediyor.

Fed kararının açıklanmasının ardından 1.14 sınırını aşarak 1.14035 düzeyine kadar çıkan euro/dolar en son 1.1381 düzeyinde işlem görüyordu.

FOMC kararının açıklanmasının ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, işsiz kalan 20 milyondan fazla ABD'linin tekrar iş bulmasının yıllar sürebileceği uyarısı yaptı ve ekledi:

"Bu 24 milyon insanı bir şekilde işe geri almamız gerekiyor. Bu insanlar hiçbir şeyi yanlış yapmadılar. Bu bir doğal afetti. Uzun bir yoldayız ve bu biraz zaman alacak."

Fed'in projeksiyonlarına göre işsizlik oranı 2021 sonunda yüzde 6.5'e ve 2022 sonunda ise  yüzde 5.5'e düşecek. Bu gerilemeye rağmen işsizlik 2022 sonunda koronavirüs salgını öncesindeki  yüzde 3.5 seviyesinin iki puan üzerinde olacak.

Fed enflasyonun bu yıl yüzde 0.8 düşeceği tahmininde bulunurken, 2022 yılı sonunda ise bu oran  yüzde 1.7 olarak belirlendi.

Fed açıklamasında, aylık Hazine tahvil alımlarının en az şu anki seviyesi olan 80 milyar dolar olarak devam edeceği, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarının ise artırılma olasılığı olsa da ayda 40 milyar dolar olarak süreceğini söyledi.

Powell'ın açıklamaları sonrasında ABD Hazinesi tahvil getirileri geriledi. Bank of America analistleri, yatırımcılara "uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi olasılığına karşı korunma pozisyonu almasının gerekebileceği" uyarısı yaptı.


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.57 düştü, dolar 6.83 lirada - Son Dakika Ekonomi

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