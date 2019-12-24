BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 5.94 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 5.94 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 5.94 lirada

5 saat önce

Pazartesi gününü yüzde 0.90 artışla 112 bin 479 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.59 artışla 112 bin 839 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 5.94 lirada, System.String[]

Pazartesi gününü yüzde 0.90 artışla 112 bin 479 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.59 artışla 112 bin 839 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.88 artışla 158 bin 448 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi Salı günü açılışta bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 12.47 ve yüzde 11.90 düzeyinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9317 lira ve en yüksek 5.9555 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5877 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6902 lira ve en yüksek 7.7103 lirayı gördükten sonra 7.69 – 7.70 lira aralığında hareket ediyordu.

İş Yatırım'ın, "Yılın son günlerinde BIST'de toparlanma çabaları" başlıklı, günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Geçtiğimiz hafta Cuma günkü notumuzda, BIST'in kırılma noktasına geldiğini MSCI TR/ MSCI GOÜ rasyosunun ise Ekim'deki dip seviyesine yaklaştığını belirtmiş, 110 bin stop seviyesi ile BIST 100'de uzun pozisyon açılabileceğini belirtmiştik. Yıl sonuna yaklaşırken, yurtdışı piyasaların tatil rehavetine girdiği dünkü işlemlerde BIST 100 endeksi 112 bin seviyesinin üzerinde kapanmayı başardı. MSCI TR endeksi son üç gündür GOÜ endeksinin üzerinde getiri elde ediyor."


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 24 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı Son dakika: Yerli otomobilin bir detayı daha paylaşıldı! Aynalar da gözüktü

Son Dakika Haberleri
16:40 Büyükelçisi Tow, SANKON aracılığı ile yatırımcı çağrısında bulundu - Son Dakika Ekonomi
16:32 TÜBA 2019 ödüllerinin sahipleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi
16:29 Kuveyt ile Suudi Arabistan tarafsız bölgede yeniden petrol çıkartacak - Son Dakika Ekonomi
16:26 MASMEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi - Son Dakika Ekonomi
16:20 Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO'da anlatıldı - Son Dakika Ekonomi
15:36 Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği - Son Dakika Ekonomi
15:16 Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:46:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 5.94 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]