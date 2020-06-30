BIST100 yüzde 0.59 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 116 bin 146 ve 116 bin 970 puan arasında dalgalandığı Salı gününü, yüzde 0.59 artışla 116 bin 524 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.15, BIST Mali Endeks yüzde 0.49, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı (TSPB) Dr. Alp Keler, son beş aylık sürede hisse senedi piyasasına 313 bin yeni yerli yatırımcının katılımıyla aktif bireysel yatırımcı sayısının Borsa tarihinin en yükseği olan 790 bine ulaştığına dikkat çekti.

"Bir yılda sermaye piyasalarına gelen yerli yatırımcı sayısı Borsa tarihimizin rekoru" diyen Keler, tüm piyasa katılımcılarını elde edilen bu sonucun sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak için sorumlu davranmaya çağırdı.

Düzenlediği online basın toplantısında, sermaye piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Keler, son 12 ayda yatırım fonlarının yüzde 88, bireysel emeklilik fonlarının ise yüzde 41 artmasıyla kurumsal yatırımcı portföy büyüklüğünün 369 milyar liraya çıktığının altını çizdi.

Hisse senedine bu yılın ilk beş ayında yatırım yapan 313 bin yerli bireysel yatırımcılarla ilgili detaylı bilgiler paylaşan Dr. Alp Keler, bu yılın ilk beş ayında Borsaya gelen yerli bireysel yatırımcıların önemli bir çoğunluğunun 40 yaş altı olduğunu ifade etti ve "2020 Ocak-Mayıs döneminde hisse senedi yatırımı yapan yeni yerli bireysel yatırımcıların yüzde 26'sı 20-29 yaş aralığında, yüzde 35'i 30-39 yaş aralığında, yüzde 22'si ise 40-49 yaş aralığında. Böylece Borsaya yeni gelen yerli bireysel yatırımcıların yüzde 83'ünün 50 yaş altı gençlerden oluştuğunu görüyoruz" diye konuştu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8372 lira ve en yüksek 6.8569 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6716 lira ve en yüksek 7.7159 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4033 lira ve en yüksek 8.4659 lirayı gördükten sonra 8.45 – 8.46 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1190 - 1.1252 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1217 düzeyindeydi.

Dış ticaret açığı Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 102.7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90.9'dan yüzde 74.5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolara, ithalat yüzde 27.8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolara geriledi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolara, ithalat yüzde 5.2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolara indi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 102.8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi.