BIST100 yüzde 0.62 artışla başladı dolar 7.32 lirada

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ), Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırlandığını duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:55

Kaynak: DHA

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