BIST100 yüzde 0.62 artışla başladı, dolar 8.25 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.62 artışla başladı, dolar 8.25 lirada

27.04.2021 10:24
BIST100 yüzde 0.62 artışla başladı, dolar 8.25 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.62 artışla 1,382 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.62 artışla 1,382 puanda başladı. BIST100 açılışın ardından yüzde 1.16 artışla 1,389.99 puana yükselirken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.93, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.56 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf gelişmelerin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük düzeylerine gerileyen dolar, iç piyasada da yeni güne 8.30 liraya yakın başladı.

Fed'in para politikası toplantısı Çarşamba günü sona erecek. Para politikası konusunda ciddi bir değişiklik beklenmezken, yatırımcılar toplantıdan sonra Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecekler.TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon raporunda belirgin artış bekleniyor. Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) geçen hafta 400 baz puanın altında indikten sonra yeniden yükseldi Salı günü erken işlemlerde 427/433 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2424 lira ve en yüksek 8.3030 lirayı gördükten sonra, 8.25 – 8.26 lira aralığında,euro en düşük 9.9602 lira ve en yüksek 10.0362 lirayı gördükten sonra, 9.97 – 9.98 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4586 lira ve en yüksek 11.5405 lirayı gördükten sonra 11.46 – 11.47 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20650 - 1.20899 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20682 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Pazartesi günü iyimser gelişmesini koruduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Açıklanan az sayıdaki makroekonomik veri akışı beklentilerin altında gelse de 2021 ilk çeyreğe ilişkin şirket bilançolarındaki güçlü sonuçlarla riskli varlıklarda yükselişler devam etti. ABD'de Mart ayı dayanıklı mal siparişleri, Almanya 'da ise Nisan ayı iş dünyası güven endeksi tahminlerin altında kaldı. "Öte yandan, Asya'da COVID-19 vaka sayılarındaki hızlı artış risk iştahındaki iyimserliği sınırlayan faktör olmayı sürdürdü. "Bu haber akışı altında dünya genelinde hisse senetleri yükselirken, ABD 10 yıllık tahvilinin faizi 1 baz puan artışla yüzde 1.58'e çıktı. Dolar diğer gelişmiş ekonomilerin para birimleri karşısında toparlanırken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında geriledi. Ham petrol fiyatları hafif gerilerken, altın fiyatlarında sınırlı yükseliş kaydedildi."Türk finansal varlıklar genel olarak küresel eğilimlerle uyumlu seyretti. Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranındaki yükselişe karşın, reel sektör ve diğer sektörel güven endeksleri ılımlı bir yavaşlama ortaya koydu. "TCMB 2021 bahar dönemi yatırım eğilimi gerçekleşen yatırım harcamalarında hızlanmaya, öngörülen yatırım harcamalarında ise yavaşlamaya işaret etti. "Bu ortamda, küresel eğilimlerle Borsa İstanbul 100 ve 30 endekslerinde sırasıyla yüzde 2.1 ve yüzde 2.2 artış yaşanırken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.3 değer kazandı. Ancak tahvil faizi ve ülke risk primlerinde genele yayılan artışlar yaşandı."Yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra ise kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19: 00'da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05: 00'e kadar sürecek tam kapanmayageçileceğini açıkladı. "Söz konusu süre zarfında sokağa çıkma kısıtlaması kesintisiz olarak uygulanacakken, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek."Yeni güne küresel piyasal ar dünden kal an eğilimlerle başladı. Japon Merkez Bankası (BoJ) beklentiler dahilinde destekleyici duruşu koruyacağının sinyalini verirken, riskli varlıklarda iyimserlik yavaşlayarak da olsa sürüyor. "Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak ABD'de Nisan ayı tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."


Borsa İstanbul, dolar, Nisan, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.62 artışla başladı, dolar 8.25 lirada - Son Dakika Ekonomi


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