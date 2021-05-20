BIST100 yüzde 0.62 düşüşle başladı, dolar 8.37 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda tahvil alımlarının azaltılmasından yatırımcıların beklediğinden daha çok söz edilmesinin etkisiyle, dolar yükseldi.

Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var

Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı