BIST100 yüzde 0.62 düşüşle başladı, dolar 8.37 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.62 düşüşle 1,450.52 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.52, BIST Mali Endeks yüzde 0.28, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.94 eksideydi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda tahvil alımlarının azaltılmasından yatırımcıların beklediğinden daha çok söz edilmesinin etkisiyle, dolar yükseldi.Fed'in 27-28 Nisan'da yaptığı para politikası toplantısının dün akşam yayımlanan tutanaklarında, "Yetkililerin birkaçı eğer ekonomi Kurul'un politikada belirleyici olan hedeflerine doğru hızla ilerleme kaydederse, gelecek toplantılarda varlık alımlarının hızının yeniden ayarlanmasına dair bir planın görüşülmeye başlayabileceği önerisinde bulundu" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3655 lira ve en yüksek 8.4191 lirayı gördükten sonra, 8.37 – 8.38 lira aralığında,euro en düşük 10.2024 lira ve en yüksek 10.2687 lirayı gördükten sonra, 10.21 – 10.22 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8251 lira ve en yüksek 11.9094 lirayı gördükten sonra 11.83 – 11.84 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21690 - 1.21860 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21799 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Fed tutanakları sonrası piyasalar karışıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Varlık alımının azaltılmasının tartışılmaya başlanması önerisi ve Çin'in kripto paraları ödeme aracı olarak yasaklaması piyasalarda oynaklığa neden oldu. Ancak genele yaygın bir riskten kaçma söz konusu değil. "Uzun vadeli tahviller kan kaybederken teknoloji hisselerinin kayıplarını geri almasını ve emtia fiyatlarındaki seçici toparlanmayı reflasyon senaryosunun devam ettiğini gösteren pozitif bir sinyal olarak okuyoruz."ABD ve Asya hisselerine paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Endeks için destek olarak 1445, direnç olarak 1475 seviyesi öne çıkıyor. Zarar durdurmak için 1420 seviyesi kullanılabilir. "ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişe karşın doların değer kaybetmesi Türkiye varlıkları için olumlu bir sinyal. Piyasa kapalıyken Türk lirasında yaşanan kaybın geri alınması pozitif havayı destekleyecektir."TSKB'nin günlük bülteninde de, küresel piyasal arda risk iştahının dün kırılgan bir seyir izlediğinin altı çizilerek şöyle denildi: "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar varlık alımlarını tartışmaya açma konusunda daha fazla üyenin istekli olduğunu ortaya koyarken, faizlerdeki yükseliş riskli varlıkların zayıf bir seyir izlemesine yol açtı. "Öte yandan, kripto para birimlerinde oynaklık yüksek seyrediyor. 18 Mayıs günü 43 bin 260 dolar olan Bitcoin 19 Mayıs günü yüzde 11.4 düşüşle 38 bin 309 seviyesinden kapanırken, Etherium ise yüzde 24.3 gerileyerek 2 bin 603 dolardan kapandı. MSCI gelişmekte olanekonomiler endeksi dünü yükselişle tamamlasa da MSCI dünya endeksi dünü yüzde 0.8 düşüşle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvilinin faizi 4 baz puan artarak yüzde 1.68'den kapanırken, dolar hem gelişmiş diğer hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında güçlü bir seyir izledi. "Ham petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, Fed'in şahin mesajlarına rağmen güvenli liman arayışının desteklediği altın fiyatları günü pozitif kapattı."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.62 düşüşle başladı, dolar 8.37 lirada - Son Dakika Ekonomi