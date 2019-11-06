Son Dakika Haberleri: BİST100 yüzde 0.62 yükseldi, dolar 5.76 lirada
Son Dakika Ekonomi BİST100 yüzde 0.62 yükseldi, dolar 5.76 lirada

BİST100 yüzde 0.62 yükseldi, dolar 5.76 lirada

6 saat önce

Güne 0.15 artışla 100 bin 672 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 100 bin 368 puanı ve en yüksek 101 bin 599 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.62 artışla 101 bin 143 puanda tamamladı.

BİST100 yüzde 0.62 yükseldi, dolar 5.76 lirada, System.String[]

Güne 0.15 artışla 100 bin 672 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 100 bin 368 puanı ve en yüksek 101 bin 599 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.62 artışla 101 bin 143 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 138 bin 997 puanı ve en yüksek 141 bin 616 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.95 artışla 140 bin 850 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.97 artışla 12.93 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.65 düşerek 12.28 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde,

dolar en düşük 5.7458 lira ve en yüksek 5.7711 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

euro en düşük 6.3667 lira ve en yüksek 6.3985 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4070 lira ve en yüksek 7.4352 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:19 Kaynak: DHA
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