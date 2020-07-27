BIST100 yüzde 0.63 artışla başladı, dolar 6.84 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.63 artışla başladı, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.63 artışla 1,199.57 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.63 artışla başladı, dolar 6.84 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.63 artışla 1,199.57 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.75, BIST Mali Endeks yüzde 0.75, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.82 artıdaydı.

Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini bugünden itibaren sadeleştirdi. BIST100 endeksi dahil, TL olarak hesaplanan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıldı.

Endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1,000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek; ancak, "şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek."Kredi derecelendirme şirketi S&P Global Ratings, Türkiye'nin B+ olan kredi notunu teyit etti, görünümü "durağan" olarak belirledi.Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, "Liradaki oynaklık ve Covid-19 nedeniyle ekonomik faaliyetteki aksamaya karşın, gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyoruz" denildi.S&P Global Ratings'in öngörülerine göre, Türkiye GSYH'si bu yılın tamamında Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 3.3 daralacak.Covid-19 salgınının yarattığı etkinin beklenenden güçlü olması ya da kurdaki oynaklığın genel hükümet borcunu tahminlerin ötesine taşıması gibi nedenlerle Türkiye'nin görece güçlü kamu maliyesinin bozulmasının, kredi notunun düşürülmesine yol açabileceği uyarısı da yapılan değerlendirmede, "Türkiye'nin ekonomik büyümesi orta vadede tahminlerimizden daha yüksek seviyede gerçekleşir ve bu büyüme sürdürülebilir olursa, ve bu esnada dış dengesizlikler azalır ve kamu borç seviyesi artmazsa kredi notu artabilir. Hükümet, bankacılık sistemini güçlendirecek, Merkez Bankası'nın rezervlerini ve para politikasının etkinliğini artıracak itibarlı ve şeffaf bir yapısal makro ekonomik reform programı başlatırsa kredi notu yükseltilebilir" denildi.Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı 29 Temmuz'da Ankara'da fiziksel ortamda gerçekleştirecek.ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.85 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.17 sınırını da geçen euro ise 8.0 lirayı da aştı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8322 lira ve en yüksek 6.8486 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.9455 lira ve en yüksek 8.0275 lirayı gördükten sonra, 8.01 – 8.02 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7416 lira ve en yüksek 8.8004 lirayı gördükten sonra 8.78 – 8.79 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16423 - 1.17250 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17051 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Zayıf dolar gelişmekte olan ülkeler için fırsat penceresi yaratır mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dolardaki değer kaybı devam ediyor. Geçen üç ayda yüzde 7.0 zayıflayarak son iki yıldaki kazancının tamamını geri veren DXY dolar endeksi 2018 Temmuz seviyelerine geriledi. 2016 Aralık - 2018 Şubat dönemi (- yüzde 13) sonrasındaki en sert değer kaybı ile karşı karşıyayız."Küresel piyasalar doların değer kaybetmesinden memnun gözüküyor. Doların değer kaybının hızlandığı son üç ayda MSCI Avrupa ve MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler hisse senedi endeksleri yüzde 15 yükseldi. Aynı dönemde MSCI Amerika yüzde 11 değer kazandı. "Doların şiddetli değer kaybettiği 2017 yılında Avrupa hisseleri ve gelişmekte olan piyasalarda güçlü bir performans görülmüştü."Doların değer kaybını (kazancını) hisse senedi piyasaları çoğunlukla iyi (kötü) haber olarak görür. "Avrupa'nın mali paket desteğiyle V şeklinde toparlanacağı, salgın nedeniyle ABD'nin geride kalacağı, doların değer kaybetmeye devam edeceği, faizlerin düşük kalacağı bir senaryodünyanın geri kalanı için kısa vadede bir fırsat penceresi oluşturabilir. "Zayıf dolar, güçlenen Avrupa, dolar borcu yüksek, euro ihracatı fazla Türkiye için özellikle pozitif bir senaryo olur."ABD vadelileri ve Asya piyasaları Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Beklendiği kadar kötü 2. çeyrek sonuçları açıklayan Tav hisselerinde önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz."Ankara'dan son gelen hamleleri (Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü sonlandırması, konut kredi faizlerini artırma, otomotiv kredilerini frenleme) enflasyon ve odemeler dengesindeki riskleri azaltması anlamında önemsiyoruz."Kamu desteğinin azalması Temmuz ayında rekor kıran otomotiv sektörü için kısa vadede olumsuz algılansa da bankacılık sektörü ve genel ekonomi için pozitif bir gelişme olarak görüyoruz."Teknik bültende Arcelik, BİM, Koza Altın, Sok Marketler, Turk Traktor, Vestel, Yapı Kredi hisseleri öne çıkıyor. Detayları raporumuzda okuyabilirsiniz."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 09:57

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.63 artışla başladı, dolar 6.84 lirada - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu         
13:33
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
13:31
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı         
12:59
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin         
11:57
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi         
11:49
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun         
11:33
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi         
11:31
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında         
11:30
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor         
11:29
Dolandırıcılıktan 133 ile 143 yıl arası hapis cezaları bulunan 3 kadın Aydın'da suç üstü yakalandı Dolandırıcılıktan 133 ile 143 yıl arası hapis cezaları bulunan 3 kadın Aydın'da suç üstü yakalandı         
11:03
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum         
10:28
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada         
10:14
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine mi yürüdü? Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine mi yürüdü?         
10:08
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı         
09:45
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu         
09:41
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor         
09:39
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler         
09:19
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı         
08:58
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor         
08:35
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı         
07:26
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı         
02:27
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı         
00:21
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı         
23:32
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü         
20:07
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu         
19:43
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 16:19:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.63 artışla başladı, dolar 6.84 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei