BIST100 yüzde 0.63 artışla başladı, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.63 artışla 1,199.57 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.75, BIST Mali Endeks yüzde 0.75, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.82 artıdaydı.

Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini bugünden itibaren sadeleştirdi. BIST100 endeksi dahil, TL olarak hesaplanan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıldı.