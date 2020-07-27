BIST100 yüzde 0.63 artışla başladı, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.63 artışla 1,199.57 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.75, BIST Mali Endeks yüzde 0.75, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.82 artıdaydı.
Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini bugünden itibaren sadeleştirdi. BIST100 endeksi dahil, TL olarak hesaplanan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıldı.Endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1,000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek; ancak, "şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek."Kredi derecelendirme şirketi S&P Global Ratings, Türkiye'nin B+ olan kredi notunu teyit etti, görünümü "durağan" olarak belirledi.Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, "Liradaki oynaklık ve Covid-19 nedeniyle ekonomik faaliyetteki aksamaya karşın, gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyoruz" denildi.S&P Global Ratings'in öngörülerine göre, Türkiye GSYH'si bu yılın tamamında Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 3.3 daralacak.Covid-19 salgınının yarattığı etkinin beklenenden güçlü olması ya da kurdaki oynaklığın genel hükümet borcunu tahminlerin ötesine taşıması gibi nedenlerle Türkiye'nin görece güçlü kamu maliyesinin bozulmasının, kredi notunun düşürülmesine yol açabileceği uyarısı da yapılan değerlendirmede, "Türkiye'nin ekonomik büyümesi orta vadede tahminlerimizden daha yüksek seviyede gerçekleşir ve bu büyüme sürdürülebilir olursa, ve bu esnada dış dengesizlikler azalır ve kamu borç seviyesi artmazsa kredi notu artabilir. Hükümet, bankacılık sistemini güçlendirecek, Merkez Bankası'nın rezervlerini ve para politikasının etkinliğini artıracak itibarlı ve şeffaf bir yapısal makro ekonomik reform programı başlatırsa kredi notu yükseltilebilir" denildi.Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı 29 Temmuz'da Ankara'da fiziksel ortamda gerçekleştirecek.ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.85 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.17 sınırını da geçen euro ise 8.0 lirayı da aştı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8322 lira ve en yüksek 6.8486 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.9455 lira ve en yüksek 8.0275 lirayı gördükten sonra, 8.01 – 8.02 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7416 lira ve en yüksek 8.8004 lirayı gördükten sonra 8.78 – 8.79 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16423 - 1.17250 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17051 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Zayıf dolar gelişmekte olan ülkeler için fırsat penceresi yaratır mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dolardaki değer kaybı devam ediyor. Geçen üç ayda yüzde 7.0 zayıflayarak son iki yıldaki kazancının tamamını geri veren DXY dolar endeksi 2018 Temmuz seviyelerine geriledi. 2016 Aralık - 2018 Şubat dönemi (- yüzde 13) sonrasındaki en sert değer kaybı ile karşı karşıyayız."Küresel piyasalar doların değer kaybetmesinden memnun gözüküyor. Doların değer kaybının hızlandığı son üç ayda MSCI Avrupa ve MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler hisse senedi endeksleri yüzde 15 yükseldi. Aynı dönemde MSCI Amerika yüzde 11 değer kazandı. "Doların şiddetli değer kaybettiği 2017 yılında Avrupa hisseleri ve gelişmekte olan piyasalarda güçlü bir performans görülmüştü."Doların değer kaybını (kazancını) hisse senedi piyasaları çoğunlukla iyi (kötü) haber olarak görür. "Avrupa'nın mali paket desteğiyle V şeklinde toparlanacağı, salgın nedeniyle ABD'nin geride kalacağı, doların değer kaybetmeye devam edeceği, faizlerin düşük kalacağı bir senaryodünyanın geri kalanı için kısa vadede bir fırsat penceresi oluşturabilir. "Zayıf dolar, güçlenen Avrupa, dolar borcu yüksek, euro ihracatı fazla Türkiye için özellikle pozitif bir senaryo olur."ABD vadelileri ve Asya piyasaları Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Beklendiği kadar kötü 2. çeyrek sonuçları açıklayan Tav hisselerinde önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz."Ankara'dan son gelen hamleleri (Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü sonlandırması, konut kredi faizlerini artırma, otomotiv kredilerini frenleme) enflasyon ve odemeler dengesindeki riskleri azaltması anlamında önemsiyoruz."Kamu desteğinin azalması Temmuz ayında rekor kıran otomotiv sektörü için kısa vadede olumsuz algılansa da bankacılık sektörü ve genel ekonomi için pozitif bir gelişme olarak görüyoruz."Teknik bültende Arcelik, BİM, Koza Altın, Sok Marketler, Turk Traktor, Vestel, Yapı Kredi hisseleri öne çıkıyor. Detayları raporumuzda okuyabilirsiniz."