BIST100 yüzde 0.63 artışla başladı, dolar 7.80 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.63 artışla 1,404.25 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.58, BIST Mali Endeks yüzde 0.68, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.31 artıdaydı.

Piyasalar, Merkez Bankası'nn (TCMB) bugün açıklanacak "2021 Para ve Kur Politikası"na odaklandı. TCMB "2021 Para ve Kur Politikası" metni önümüzdeki yıl içinde kullanılması planlanan para politikası araçlarıyla ilgili teknik detayları içerecek.

Özellikle Merkez Bankası'nın tahvil portföyü ve döviz rezervlerine dair yer alacak bilgi, öngörü ve yönlendirmeler yakından izlenecek. Sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantıda TCMB Başkanı Naci Ağbal da bir sunum yapacak.ABD'de Fed para politikası kararları Çarşamba gecesi açıklanacak; Fed'in yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmiyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7892 lira ve en yüksek 7.8453 lirayı gördükten sonra, 7.80 – 7.81 lira aralığında,euro en düşük 9.4781 lira ve en yüksek 9.5424 lirayı gördükten sonra, 9.50 – 9.51 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4935 lira ve en yüksek 10.5648 lirayı gördükten sonra 10.52 – 10.53 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21452 - 1.21670 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21613 düzeyindeydi.TSKB'nin günlak bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "iyimser bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Açıklanan az sayıda makroekonomik veri beklentilerin üzerinde gelirken, ABD'deki mali destekpaketi ve aşı geliştirme çalışmaları konusundaki iyimserlikle riskli varlıkların önemli bir kısmı yükseliş kaydetti. "ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) Moderna'nın geliştirdiği aşıyı onaylarken, belli başlı ülkelerde artırılan kısıtlama tedbirleri nedeniyle güvenli limanlara olan talep gücünü koruyor."Dün Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle günü pozitif tamamladı. Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi salgın dönemindeki en iyi performansı ortaya koydu. "Jeopolitik kaygıların hafiflediği dün Borsa İstanbul'da hisse senetlerindeki yükseliş devam etti. Tahvil faizleri kısa vadede yatay kalırken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında güç kazandı."Yeni güne küresel finansal piyasalar dünden kalan temkinli iyimserlikle başladı. Akşam saatlerinde ABD'deki mali destek paketi konusunda gelen ilave olumlu haberlerle riskli varlıklar yeni günde yükselirken, gün içinde salgın ve aşı geliştirme çalışmalarının yanında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı ve gelişmiş ekonomilerde Aralık ayı öncü PMI verileri izlenecek. "Fed'in varlık alım programında bu toplantıda bir değişikliğe gitmesi beklenmese de önümüzdeki dönem politikaları konusunda sözlü olarak yapacağı yönlendirme önemli olacak."Yurtiçinde ise TCMB'nin 2021 Para ve Kur Politikası metni ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın yapacağı sunum ile sorulara vereceği cevaplar yakından izlenecek."ABD'de Kasım ayı sanayi üretimi beklentilerin hafif üzerinde geldi. Kasım'da sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.3 olan tahminlerin üzerinde yüzde 0.4 artarken, Ekim verileri hafif aşağı revize edildi. "Öte yandan, Aralık'ta New York Fed imalat sanayi aktivite endeksi Kasım'daki 6.3'ten 6.9'a yükseleceği beklentilerinin aksine 4.9'a indi."Kasım'da harcamalardaki artışın vergi gelirlerinde artışa kıyasla yavaş kalmasıyla bütçe geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi performans ortaya koydu. "Öte yandan, faiz giderlerindeki yüksek oranlı artış bütçedeki iyileşmeyi sınırladı. Merkezi yönetim bütçesinde toplam harcamalar Kasım'da 2019'un aynı dönemine göre yüzde 27.5 artarak 96.3 milyar lira olurken, gelirler aynı dönemde yüzde 31.8 artışla 109.7 milyar lira seviyesine ulaştı."