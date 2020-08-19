BIST100 yüzde 0.64 artışla başladı, dolar 7.36 lirada

Piyasaların odağında bugün de, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, Perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası ( TCMB ) Para Politikası Kurulu toplantısı bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:56

Kaynak: DHA

Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu