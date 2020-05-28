BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 6.78 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 6.78 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.66 artışla 105 bin 642 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 6.78 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.66 artışla 105 bin 642 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.63, BIST Mali Endeks yüzde 0.57 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.63 artıdaydı.

Hazine Mayıs'ta 40 milyar liralık hedefe karşın yaklaşık 77 milyar lira borçlandı. Piyasalarda bugün Mayıs ayı ekonomik güven endeksi, yarın Nisan ayı dış ticaret verileri, ilk çeyrek ekonomik büyüme (GSYH) ve Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu izlenecek.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 535/550 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.31 bileşik düzeyindeydi.

Swap anlaşmaları sağlanacağı beklentisiyle yeni haftanın ilk işlem gününde 6.70 liranın da altını gören dövizler hafif geri dönerken, dolar da yeni güne 6.80 liranın hemen altında başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7656 lira ve en yüksek 6.7872 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

euro en düşük 7.4416 lira ve en yüksek 7.4840 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3002 lira ve en yüksek 8.3240 lirayı gördükten sonra 8.31 – 8.32 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Tamam mı devam mı?" bayşlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel risk iştahı ekonomilerin açılması beklentisiyle güçlenmeye devam ediyor. S&P 500 3,000 seviyesinin ve 200 günlük ortalamasının üzerinde kapanarak yükseliş trendinin devam edeceği sinyali veriyor.

"ABD - Çin kavgasına ve yuanın değer kaybına rağmen gelişmekte olan ülke paralarında önemli bir satış baskısı görülmüyor. Asya borsalarındaki satış Çin ve Hong Kong ile sınırlı durumda.

"Borsa İstanbul dünyanın gerisinde de kalsa 104,500 direncini zorlanmadan geçerek iddiasını koruyor. Havacılık, otomotiv gibi salgının vurduğu ve geride kalan sektörlerin başı çektiği yükselişte bankalar geride kalmaya devam ediyor.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlara rağmen Borsa İstanbul'un hafif yükselişle açılmasını bekliyoruz.

"Avrupa borsalarının destek paketi beklentisi ile yükselişini sürdürmesi durumunda Borsa İstanbul 105,500 seviyesini geçip 106,500'deki ana direncini hedefleyebilir.

"Beklentilerden kötü ilk çeyrek karı sonrası son bir haftada endeksi yüzde 10 yenen THY hisseleri sınırlı oranda irtifa kaybedebilir.

"Ama piyasalar için asıl önemli olan yarın saat 17: 00'de yapılacak olan analist toplantısında verilecek mesajlar."


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 09:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 6.78 lirada - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi         
15:54
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı         
15:36
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı         
15:25
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı         
15:23
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde         
15:11
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı         
15:09
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi         
14:49
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı         
14:34
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım         
14:21
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı         
14:19
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı         
14:15
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı         
14:12
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak         
13:59
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı         
13:52
Camiler ibadete açılıyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı kılınabilecek camiler Camiler ibadete açılıyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı kılınabilecek camiler         
13:49
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor         
13:34
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi         
13:31
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı         
13:15
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı         
13:14
Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım         
13:11
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi         
13:07
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı         
13:04
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil         
13:01
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı         
12:57
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı         
12:41
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti         
12:33
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı         
12:20
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı         
12:18
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu         
12:18
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 16:04:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 6.78 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]