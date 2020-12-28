BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 7.54 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 7.54 lirada

28.12.2020 09:55
BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 7.54 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.66 artışla 1,435.51 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.66 artışla 1,435.51 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.72, BIST Mali Endeks yüzde 0.57, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.45 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

TCMB, politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına da yansıttı. Böylece, döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltildi.  Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "Yüzde 5'lik enflasyon hedefine inanıyorum, yapabiliriz. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var?" diye sordu.Ağbal, swap ile ilgili bilgileri yılbaşından sonra günlük olarak vereceklerini de belirterek, "Toplum rezervlerin güçlendirilmesini istiyor, biz döviz biriktireceksek şeffaf plan dahilinde olacak, döviz piyasasındaki hareketleri etkilemeyeceğiz" dedi.Sözlerini, "Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmak benim görevim, görevimin başındayım" diye sürdüren Ağbal, alım ihaleleri yoluyla döviz biriktirme aracı kullanılacağını vurguladı ve "Esas olan uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesi... Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu asıl unsur fiyat istikrarı. Merkez Bankası yıl içinde bütün araçlarını kullanacak" diye ekledi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5336 lira ve en yüksek 7.5873 lirayı gördükten sonra, 7.54 – 7.55 lira aralığında,euro en düşük 9.2048 lira ve en yüksek 9.2684 lirayı gördükten sonra, 9.22 – 9.23 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2442 lira ve en yüksek 10.2991 lirayı gördükten sonra 10.24 – 10.25 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21811 - 1.22270 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21976 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "bir miktar" toparlandığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Noel tatili öncesinde, Brexit konusunda varılan anlaşma risk iştahını desteklese de ABD'deki mali destek paketi belirsizliği yükselişleri sınırlıyordu. Geçtiğimiz haftayı hisse senetlerikırılgan tamamlarken, güvenli limanlara olan talep gücünü korumuştu. Dolar küresel ölçekte yükseliş kaydetmişti."Bu ortamda Türk finansal varlıklar Cuma gününü yatay tamamladı. Perşembe günkü TCMB kararı sonrasında yaşanan iyimserlik geçen haftanın son günü yerini sakin bir seyre bıraktı. "Aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı sınırlı artış kaydederken, reel sektör güven endeksi gelecek döneme ilişki değerlendirmelerdeki olumlu sonuçlarla hızlı yükseldi. "Bu ortamda hisse senetleri yataya yakın kapanırken, tahvil faizleri hafif geriledi. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.3 değer kazandı."Yeni haftaya küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın mali destek paketi ve bütçe tasarısını imzaladığı haberiyle toparlanarak başladı. Gün içinde makroekonomik veri gündemi sakinken salgın ile ilgili gelişmeler izlenecek. "Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olabileceği bekleniyor."TCMB Başkanı Naci Ağbal TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Başkan Ağbal, enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler dikkate alınarak 2021 yılında para politikası sıkı ve kararlı bir duruş sergileyeceğini yineledi. "Para politikası duruşunun enflasyonun düşürülmesi ve orta vadede fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceğini söyledi. "Ağbal TCMB'nin para politikasında sade bir çerçevenin uygulanacağını, temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğunu ve faiz koridoru ile geç likidite penceresinin para politikası aracı olarak kullanılmayacağını vurguladı; TCMB'nin kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım yada satım işlemi yapılmayacağının altını çizdi."


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 7.54 lirada - Son Dakika Ekonomi


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