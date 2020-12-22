BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 7.66 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.66 artışla 1,393.57 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.78, BIST Mali Endeks yüzde 0.60, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.51 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, haftanın ilk işlem gününü 7.67 lirada tamamlayan dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı.

TCMB faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6391 lira ve en yüksek 7.6678 lirayı gördükten sonra, 7.66 – 7.67 lira aralığında,euro en düşük 9.3486 lira ve en yüksek 9.3811 lirayı gördükten sonra, 9.36 – 9.37 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2389 lira ve en yüksek 10.3127 lirayı gördükten sonra 10.26 – 10.27 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22156 - 1.22508 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22158 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının salgına ilişkin kaygılarla zayıf geliştiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Az sayıdaki makroekonomik veri beklentileri aşsa da riskli varlıklar salgının hızlanmasına karşı alınan kısıtlama tedbirleriyle satış baskısı altında kaldı. Özellikle Birleşik Krallık'tan uçuşların sınırlanmasıyla birlikte sterlin ve Londra Borsa'sında sert düşüşler yaşandı. "Avrupa İlaç Ajansı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı onaylarken, Brexit müzakerelerinde henüz ilerleme sağlamadı. ABD'deki 892 milyar dolar tutarındaki mali destek paketinin Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da onaylanması riskten kaçışın bir miktar hız kesmesine yol açtı. "Bu haber akışı altında hisse senetlerinde düşüş yaşanırken, güvenli limanlara olan talep güçlü seyretti."Dün Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir izledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) Kasım ayı borç istatistiklerini yayınlarken, tüketici güven endeksi Aralık'ta yatay kaldı. "Bu ortamda Borsa İstanbul gösterge endekslerinde yüzde 2'yi bulan düşüşler olurken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.3 değer kaybetti. Ülke risk primi ve uzun vadeli tahvil faizleri bir miktar yükseldi."Yeni günde küresel finansal piyasalarda dünden kalan eğilim devam ediyor. Gün içinde salgın ile ilgili gelişmelerin yanında, ABD ve Birleşik Krallık'ta üçüncü çeyrek revize büyüme rakamları, ABD Aralık ayı tüketici güven endeksi ve Kasım ayı ikinci el konut satışları izlenecek. "Yurtiçi gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olması bekleniyor."Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi Aralık'ta sürpriz bir şekilde toparlandı. Kasım'da -17.6 olan tüketici güven endeksi Aralık'ta -16.8 olan beklentilerin üzerine -13.9'a yükseldi."Aralık'ta tüketici güven endeksi yatay kaldı. Kasım'da 80.1 olan tüketici güven endeksi Aralık'ta aynı seviyede kaldı. "Mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aydaki maddi duruma yönelik beklenti ve gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma alt endekslerde düşüşler devam ederken, genel ekonomik durum beklentisi alt endeksindeki hızlı yükseliş bu tabloyudengeledi."