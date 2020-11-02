BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 8.36 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 8.36 lirada

02.11.2020 09:58
BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 8.36 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.66 artışla 1,119.72 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.66 artışla 1,119.72 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.85, BIST Mali Endeks yüzde 0.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.64 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere başladı.

Merkez Bankası (TCMB) Bankalararası Para Piyasası'nda (BPP) bankaların borç alabilme limitlerini 3 Kasım'dan itibaren sıfırladığını açıkladı.TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3137 lira ve en yüksek 8.3893 lirayı gördükten sonra, 8.36 – 8.37 lira aralığında,euro en düşük 9.6704 lira ve en yüksek 9.7748 lirayı gördükten sonra, 9.73 – 9.74 lira aralığında,sterlin en düşük 10.7563 lira ve en yüksek 10.8565 lirayı gördükten sonra 10.79 – 10.80 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16300 - 1.16528 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16390 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Küresel dalga sertleşiyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Küresel satış dalgası sertleşiyor. Avrupa'nın ikinci dalgaya karşı sokağa çıkma yasaklarına başvurması ve ek ABD mali paketinin seçimler sonrasında da çıkarılmaması ihtimali büyümede çift dip senaryolarını gündeme getirerek küresel risk iştahını bozdu.  "Eylül başında gördüğü tepe noktasına göre S&P 500 yüzde 9.0, MSCİ Dünya yüzde 7.0 aşağıda işlem görüyor."Küresel risk iştahı güçlüyken uygulanan yanlış politikalar ve jeopolitik riskler nedeniyle dünyadaki yükselişe katılmayan Türkiye varlıkları hava sertleşince dünyadan daha çok değer kaybediyor. "MSCI Türkiye Ekim ayında yüzde 13, Temmuz tepe noktasına göre yüzde 25 değer kaybıyla enkırılgan gelişmekte olan borsalar arasında yer alıyor."Yaşanan gelişmeler Türkiye'yi iki kanaldan vurabilir. Avrupa büyümesinde çift dip ile karşılaşılan bir senaryo ihracatının yarısını Avrupa'ya yapan Türkiye'nin dışa dönük dengelenmesini zorlaştırabilir. "Biden'ın Başkanlığı kazanmasını Mavi Dalga ile de olsa, Açık Mavi Dalga ile de olsa Türkiye için yaptırım riskini artırabilir."ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da tepki alışları gelebileceğine işaret ediyor. Ancak kurun yükselmeye devam etmesi tepki alışlarının kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor. "Demokrat zaferi durumunda Türkiye ve Rusya borsalarının negatif ayrışacağına yönelik hakim görüş piyasayı baskılayan diğer bir unsur.

"Borsa İstanbul için destek ve direnç seviyeleri olarak 1,090 ve 1,130 seviyeleri öne çıkıyor."


Borsa İstanbul, Türkiye, Avrupa, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 8.36 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı İrem Derici'den "İnsan erkeğin gücünü istiyor" diyen Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum Son Dakika! İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan sağ çıkarıldı Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor Enkazdan 58 saat sonra kurtarılan İdil'in ilk sözleri yürekleri sızlattı: İtfaiyeci amca kardeşim öldü Tottenham'a Brighton karşısında galibiyeti Gareth Bale getirdi
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor         
09:43
Son Dakika! Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı Son Dakika! Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı         
09:11
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
İngilizin doğa harikası yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası İngilizin doğa harikası yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası         
08:39
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu         
07:32
Lille, Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle Lyon ile 1-1 berabere kaldı Lille, Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle Lyon ile 1-1 berabere kaldı         
02:03
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü         
22:31
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 79'a yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 79'a yükseldi         
17:14
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 10:07:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 8.36 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei