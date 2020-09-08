BIST100 yüzde 0.66 düştü, dolar 7.48 lirada

Euro karşısında 1.20 düzeyinden 1.18 toparlanan dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle Salı günü 7.48 lira ile yeni tarihi yüksek düzeye yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,085 ve 1,102 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.66 düşüşle 1,089.60 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.44, BIST Mali Endeks yüzde 0.57, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 eksideydi.

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