BIST100 yüzde 0.66 düştü, dolar 7.48 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,085 ve 1,102 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.66 düşüşle 1,089.60 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.44, BIST Mali Endeks yüzde 0.57, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 eksideydi.
Euro karşısında 1.20 düzeyinden 1.18 toparlanan dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle Salı günü 7.48 lira ile yeni tarihi yüksek düzeye yükseldi.Haftanın veri gündeminde, Perşembe günü Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verileri bulunuyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri de Cuma günü açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği ve 38 milyar 395 milyon liralık teklifin geldiği 6 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10.71, 10.77 ve 10.81 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11.26, 11.32 ve 11.37 düzeyinde gerçekleşti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4364 lira ve en yüksek 7.4648 lirayı gördükten sonra, 7.46 – 7.47 lira aralığında,euro en düşük 8.7918 lira ve en yüksek 8.8257 lirayı gördükten sonra, 8.82 – 8.83 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7916 lira ve en yüksek 9.8415 lirayı gördükten sonra 9.81 – 9.83 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17948 - 1.18271 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ağustos'ta 52.4'e geriledi.Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ağustos ayında ihracata yönelik talep koşulları genel olarak iyileşme gösterdi. "Ancak veriler, toparlanmanın düzensiz ve öngörülemez bir yapıda olduğuna işaret etti. "Geçen ay iyileşmeye öncülük eden birçok Euro Bölgesi ekonomisinde, Covid-19 vaka sayısındaki artışların yeniden başlamasına paralel olarak toparlanma hız kesti. "Bu nedenle büyümeyi sürükleyenler ABD ve Birleşik Krallık olurken, ABD'de üretim neredeyse bir buçuk yılın en hızlı artışını kaydetti. "Gelişmeler, Türk firmalarının ihracat pazarlarındaki talep koşullarında yaşanan sert değişimlerle bir süre daha mücadele etmek zorunda kalacağını gösteriyor."
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:05 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.66 düştü, dolar 7.48 lirada - Son Dakika Ekonomi