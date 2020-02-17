BIST100 yüzde 0.69 artışla başladı, dolar 6.04 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.69 artışla başladı, dolar 6.04 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST100 yüzde 0.69 artışla başladı, dolar 6.04 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 0.32 düşüşle 120 bin 151 puanda tamamladığı Cumu gününün ardından, yeni haftaya yüzde 0.69 artışla 120 bin 981 puanda, BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.01 artışla 171 bin 806 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.69 artışla başladı, dolar 6.04 lirada, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 0.32 düşüşle 120 bin 151 puanda tamamladığı Cumu gününün ardından, yeni haftaya yüzde 0.69 artışla 120 bin 981 puanda, BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.01 artışla 171 bin 806 puanda başladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin öngörüler ve jeopolitik gelişmelerin izleneceği piyasalarda dövizler yeni haftaya geçen haftanın sonun günündeki düzeylerde başladı.

Çin'in Covid-19 salgınına karşı yürüttüğü çalışmaların etkili olduğuna ilişkin haberlerle yatırımcıların risk iştahının artması, Asya borsaları yeni haftaya yükselişle başlarken, Japonya'da durgunluk öngörüleriyle endeksler geriledi. ABD'deki resmi tatil nedeniyle hisse ve tahvil piyasalarının kapalı olacağı haftanın ilk gününde, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi 557.30 düzeyinde tutundu. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0.7 geriledi. Çin'deki Covid-19 salgınıyla ilgili yeni vaka sayısının bir önceki günkü 2,009 seviyesinden Pazar günü 2,048'e çıkmasıyla Covid-19ün dünya ekonomisine olan etkisi konusundaki endişeler varlığını korudu.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 11.32 düzeyindeyken e iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.36 artışla 11.11 düzeyinde.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 6.0374 lira ve en yüksek 6.0586 lirayı gördükten sonra, 6.04 - 6.05 lira aralığında,

euro en düşük 6.5466 lira ve en yüksek 6.5747 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8790 lira ve en yüksek 7.9103 lirayı gördükten sonra 7.88– 7.89 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Küresel risk iştahı güçleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsalarındaki yükseliş kısa bir aradan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Beklentilerden güçlü 4. çeyrek karları ve Korona virüsünün yayılma hızındaki yavaşlama beklentisiyle ABD hisseleri (S&P 500) yeni zirveler yapıyor.

"Çapraz varlık fiyatlamalarından çelişkili sinyaller geliyor. İyi sinyal, ABD hisselerini yenen Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülke hisse senetleri risk iştahının güçlendiğini gösteriyor. Kötü sinyal, uzun dönemli tahvil faizlerindeki gerileme ve altın fiyatlarındaki yükseliş riskten kaçma eğiliminin kısmen devam ettiğini gösteriyor.

"Haftaya Çin ve Hong Kong'tan ekonomiyi destekleyici paket vaatleri ve Japonya'dan gelen zayıf son çeyrek GSYH verisi ile başlıyoruz. Çin'in önderliğinde Asya borsalarındaki yükseliş ve ABD vadelilerinde devam eden alımlar Borsa İstanbul'un hafif yükselişle (yüzde 0.3- yüzde 0.5) açılacağına işaret ediyor.

"Hisse bazında beklentilerden güçlü kar açıklayan Halkbank ve Vakıfbank öne çıkıyor. Her iki hisse de son 1 ay içinde endeksi yendi.

"Buna rağmen cazip değerleme ve güçlü 2020 kar beklentileri nedeniyle yükselişin devam etmesini bekliyoruz."


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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