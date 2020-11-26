BIST100 yüzde 0.69 artışla başladı, dolar 7.94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.69 artışla 1,334.67 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.55, BIST Mali Endeks yüzde 0.83, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.59 artıdaydı.
Merkez Bankası'nın 475 bazpuanlık faiz artışıyla sert düşen dövizler, yeni güne hafta başında yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılında uluslararası piyasalardan toplam 8.75 milyar dolar finansman sağlandığını açıkladı.Hazine'den yapılan açıklamada, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Kasım 2020 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verildiği anımsatıldı ve "Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2.25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 2 Aralık 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9057 lira ve en yüksek 7.9672 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,euro en düşük 9.4132 lira ve en yüksek 9.5158 lirayı gördükten sonra, 9.49 – 9.50 lira aralığında,sterlin en düşük 10.6011 lira ve en yüksek 10.6794 lirayı gördükten sonra 10.65 – 10.66 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19111 - 1.19392 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18504 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimser gelişmenin "bir miktar hız kesti"ğine işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'de açıklanan makroekonomik veriler karışık bir tablo ortaya koyarken, aşı geliştirme çalışmaları ve toparlanma umutları bazı riskli varlıkları desteklemeyi sürdürdü. "Kasım ayı dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları beklentilerden güçlü gelse de bireysel gelirler ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları zayıf geldi. "Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar ise para politikası duruşuna yönelik sözlü yönlendirmede bir güncelleme yapılabileceğini ortaya koydu. Toplantıda üyeler Fed'in varlık alım programında değişikliğe giderek piyasayı daha fazla destekleyebileceğini ve bilançosundaki menkul kıymetlerin vadesini uzatmasınıdeğerlendirdi. "Bunun üzerine tahvil faizleri 30 yıllıkları hariç hemen her vadede gerilerken, diğer piyasalardaki fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Diğer güvenli limanlara olan talep zayıf seyrederken, hisse senetleri günü yükselişle tamamladı. "Ham petrol fiyatlarında toparlanma beklentilerine bağlı yükseliş sürdü."Yurtiçinde Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu seyretti. "Makroekonomik veri akışı sınırlıyken, dün küresel haber akışının yanında Hazine'nin Eurobond ihracının sonucu izlendi. Hazine uluslararası piyasalarda ilk beklentilerden daha düşük bir faizle borçlanırken, yurtiçinde tahvil faizlerinde bir miktar yükseliş gözlendi."Önceki günlerdeki değer kayıplarının ardından TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.6 değer kazandı. Borsa İstanbul'da ise hafif yükselişler öne çıktı."Yeni güne küresel piyasalar düne kıyasla daha iyimser bir başlangıç yaptı. Gün içinde Euro Bölgesi Ekim ayı parasal göstergelerin dışında önemli bir veri bulunmazken, salgın ve aşı geliştirme çalışmalarına yönelik haberler takip edilecek. "Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel eğilimlerin belirleyici olması bekleniyor."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.69 artışla başladı, dolar 7.94 lirada - Son Dakika Ekonomi