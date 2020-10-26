BIST100 yüzde 0.69 düşüşle başladı, dolar 8.02 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 0.69 düşüşle 1,182.45 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.32, BIST Mali Endeks yüzde 1.13, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.73 eksideydi.
Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması sonrasında haftanın son işlem gününde 7.97 liranın üzerine yükselen dolar, yeni haftaya da bu düzeylerde başladıktan sonra 8.03 lira ile yeni tarihi yüksek düzeyini gördü.Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını duyurdu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9313 lira ve en yüksek 8.0078 lirayı gördükten sonra, 8.02 – 8.03 lira aralığında,euro en düşük 9.4241 lira ve en yüksek 9.4851 lirayı gördükten sonra, 9.50 – 9.51 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3868 lira ve en yüksek 10.4366 lirayı gördükten sonra 10.45 – 10.46 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18302 - 1.18601 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18338 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Zorlu bir haftaya başlıyoruz..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları haftaya satıcılı bir başlangıç yapıyor. Seçim öncesinde ek yardım paketinin çıkmayacağının anlaşılması ve vaka sayısında rekor artış risk iştahını bozmaya başladı. "ABD ve Avrupa vadelileri ile Asya borsalarında yüzde 0.5-yüzde 1.0 aralığında satışlar görülüyor."İki haftadan az bir süre kalan ABD seçimlerinde Biden 8.0 puan farkla başkanlık yarışını önde götürüyor. 1992 Clinton – Bush döneminde iki lider arasındaki fark son iki haftada 7 puan kapanmıştı. "Buna karşın eyalet bazında bakıldığında yanar döner ilk tahminlere göre daha dar bir farkgörülüyor. Başkanlığı Biden'ın aldığı ancak Senato ve Temsilciler Meclisinin paylaşıldığı bir sonuç genişleyici maliye politikalarını tehlikeye soktuğu için piyasalar tarafından hoş karşılanmaz. "Türkiye varlıkları dünyanın gerisinde kalmayı sürdürüyor. Olası Demokrat galibiyetinden fayda sağlayacak Çin ve Meksika hisselerinde uzun, yaptırım ihtimali artan Rusya ve Türkiye hisselerinde kısa pozisyon tutan bir portföy Ekim başından beri yüzde 9.0 değer kaybetti."Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizini sabit tutması negatif ayrışmayı hızlandırdı."Faiz artışını fiyatlayan Türk lirasında dolara karşı yeni dip seviyeler görülüyor. "Banka hisseleri yüzde 7.0 düşerek Para Politikası Kurulu toplantısı öncesindeki yükselişinin yaklaşık dörtte üçünü geri verdi."Dünya borsalarındaki kayıplara paralel Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılış bekliyoruz."S400 denemeleri ve Fransa ile ilişkilerin gerilmesi Türkiye varlıklarını baskılayacak. "Borsa İstanbul için direnç olarak 1,205, destek olarak 1,180 ve 1,165 seviyeleri öne çıkıyor. "Türk lirasında devam eden değer kayıpları sanayi hisselerinin bankalardan pozitif ayrışmasını sağlayabilir."Beklentilerden güçlü sonuçlar açıklayan ve 2020 hedefini yukarı çeken Arçelik hisselerinin endeksi yenmesini bekliyoruz. "Beklentiler dahilinde gelen Logo hisselerinde önemli bir hareket olmaz."Bugün kar açıklayacak Ford Otosan, Tofas Fabrika, Türk Traktör, Yapı Kredi ve Aksigorta'nın sonuçları genelde güçlü gelecek.
"Piyasa ile İş Yatırım tahminleri arasında genelde önemli bir ayrışma yok. Beklentiler büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Tofaş Fabrika'da net kar tahmininde piyasa beklentisinin biraz altındayız."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.69 düşüşle başladı, dolar 8.02 lirada - Son Dakika Ekonomi