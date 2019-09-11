Bist100 yüzde 0.7 yükseldi, dolar 5.75 lirada

Güne yüzde 0.38 artışla 101 bin 597 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 353 puanı ve en yüksek 102 bin 188 puanı gördükten sonra yüzde 0.7 artışla 101 bin 922 puandan kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.44 artışla 143 bin 909 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 143 bin 678 puanı ve en yüksek 146 bin 251 puanı gördükten sonra gün sonu işlemlerinde yüzde 1.01 artışla 144 bin 719 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.32 düşüşle yüzde 15.75 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.02 düşüşle yüzde 15.5 düzeyine geriledi.

dolar en düşük 5.7477 lira ve en yüksek 5.7925 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3191 lira ve en yüksek 6.4013 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0896 lira ve en yüksek 7.1630 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.