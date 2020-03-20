BIST100 yüzde 0.70 yükseldi, dolar 6.53 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 2.37 artışla 87 bin 217 puanda başladığı gün içinde 85 bin puan ile 88 bin puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.70 yükselişle 85 bin 795 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.20 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.32 artışla ve BIST Mali Endeksi de yüzde 0.45 düşüşle kapandı

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.83 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530 puanı aştı. CDS'ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puandaydı.

Küresel piyasalarda nakde yönelimin tetiklediği doların hızlı artışını durdurmak için dünyanın en büyük merkez bankalarının birlikte hareket ederek piyasalara müdahale edeceğine ilişkin beklentiler artsa da, ABD para birimini tırmandığı düzeylerden aşağıya çekmeye yeterli olmuyor.

Açılış işlemlerinde;

dolar en düşük 6.4561 lira ve en yüksek 6.5532 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

euro en düşük 6.9588 lira ve en yüksek 7.0307 lirayı gördükten sonra, 7.01 – 7.02 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4629 lira ve en yüksek 7.7990 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında hareket ediyor.

ABD'de bankaların ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) iskonto penceresini kullanımları, bu hafta 7 büyük bankanın bu pencerenin kullanımından çekingenliği azaltmak için ortaklaşa hareket edeceklerini duyurmalarının ardından arttı.

Fed verilerine göre, iskonto penceresinden Çarşamba günü 28 milyar dolar kredi kullanıldı. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü bu rakam 11 milyar dolar seviyesindeydi.

Fed yaptığı açıklamada, "Fed Yönetim Kurulu iskonto penceresinin kullanımında bu hafta sağlanan kayda değer artıştan cerasetlendi. Bankalar, hanehalkları ve işletmelere kredi akışının desteklenmesi için fon kaynağı olarak iskonto penceresini kullanma konusunda isteklilik gösteriyorlar" dedi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürme yönünde attığı adımlar ve finansal sektörüne verdiği desteğin hanehalkları ve işleklereni Covid-19'un yarattığı ekonomik sıkıntıya karşyı koymalarına yardım edebileceğini söyledi.

"Eğer en kötü ekonomik etkileri biraz telafi edebilir, insanları bunlardan biraz koruyabilirsek, daha iyi bir pozisyona geliriz ve kamu sağlığı acil durumunu geride bıraktığımızda geri toparlanabiliriz" diye konuşan Daly, "Hızla değişen bir durumdayız ve piyasalara likidite sağlamaya devam etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kredi piyasalarının çalışmalarını sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Daly ayrıca, Fed'in iskonto penceresinin kullanımının arttığını görmenin ve piyasalarda oynaklığın biraz yatışmaya başlamasının cesaret verici olduğunu vurguladı.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ekonomik krizin havayı kararttığı ortamda iyimser bir değerlendirme ortaya koydu ve ABD'nin Covid-19 salgının neden olduğu kısa vadeli zarar dayanacağını söyledi.

"ABD ekonomisi bir noktaka güçlü şekilde geri dönecek" diye konuşan Rosengren, "Gelecek birkaç haftada çok daha fazla işten çıkarma görebiliriz. Şirketlerin çabuk şekilde yeriden açılamayacakları açık. Ancak dirençli finansal piyasalara sahip olmaya devam ediyorum. ABD ekonomisi zaman içinde iyi olacaktın" dedi.