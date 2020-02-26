BİST100 yüzde 0.71 arttı; dolar 6.15 lirada - Son Dakika
Son Dakika Güncel BİST100 yüzde 0.71 arttı; dolar 6.15 lirada - Son Dakika

BİST100 yüzde 0.71 arttı; dolar 6.15 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.07 düşüşle 114 bin 281 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 147 puanı ve en yüksek 115 bin 353 puanı gördükten sonra 0.71 artışla 115 bin 171 puandan kapandı.

BİST100 yüzde 0.71 arttı; dolar 6.15 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.07 düşüşle 114 bin 281 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 147 puanı ve en yüksek 115 bin 353 puanı gördükten sonra 0.71 artışla 115 bin 171 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi ise gün içi en düşük 153 bin 713 puanı ve en yüksek 157 bin 91 puanı gördükten sonra yüzde 0.99 artışla 156 bin 748 puandan kapandı.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.56 artışla 12.47'ye yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.08 düşerek 11.78 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerde ;

- dolar en düşük 6.1376 lira ve en yüksek 6.1639 lirayı gördükten sonra 6.15 – 6.16 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6789 lira ve en yüksek 6.7212 lirayı gördükten sonra 6.68– 6.69 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9528 lira ve en yüksek 8.0063 lirayı gördükten sonra 7.95– 7.96 lira aralığında hareket ediyor.


Borsa İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:40 Kaynak: DHA
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