BIST100 yüzde 0.71 düşüşle başladı, dolar 6.82 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.71 düşüşle başladı, dolar 6.82 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.71 düşüşle 109 bin 51 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.71 düşüşle başladı, dolar 6.82 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.71 düşüşle 109 bin 51 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.48, BIST Mali Endeks yüzde 0.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.35 eksideydi.

Çin'in sanayi üretimi ve perakende satışlarına ilişkin verilerin beklenenden düşük çıkması ve Covid-19 salgınına ilişkin kaygıların artmasıyla üzerine, Asya'da hisse senedi borsaları genel olarak yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Yeni haftada, piyasalar öncelikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Salı ve Çarşamba günleri, Fed'in yarı yıllık para politikasına ilişkin olarak Kongre önünde vereceği ifadeye odaklanacak.

Yatırımcılar, özellikle Fed'in ekonomiye ve tahvil alım ve borçlanma programlarına ilişkin görüşleri için Powell'ın konuşmalarına odaklanacak.

ABD'nin Mayıs ayı perakende satış verileri de Salı günü açıklanacak. Nisan ayı perakende satışları yüzde 16.4 ile rekor düzeyde düşse de, ekonomistler, karantinaların sona erdiği bir ortamda yüzde 8.0 dolayında toparlanma bekliyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) işsizlik, enflasyon, perakende satışlar ve konut fiyat enflasyonu verilerini açıklayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Brexit sonrası ilişkiler üzerine duraksayan görüşmeleri yeniden canlandırmak üzere Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson ile görüşecek.

Birleşik Krallık hükümeti adına geçen Cuma günü konuşan bir sözcü, Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret görüşmelerini (free trade agreement - FTA) Temmuz ayından itibaren yoğunlaştırmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Birleşik Krallık, AB'den bu yıl sonu itibarıyla ayrılmayı hedefliyor.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 480/490 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.1 bileşik düzeyindeydi.

Asya piyasalarında yatırımcıların, Çin'de Covid-19 vakalarının yeniden görülmeye başlamasına bağlı olarak zayıf para birimlerinden çıkmalarının etkisiyle yeniden güç kazanan dolar, iç piyasada yeni haftaya 6.80 liranın üzerinde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8141 lira ve en yüksek 6.8222 lirayı gördükten sonra, 6.82 – 6.83 lira aralığında,

euro en düşük 7.6457 lira ve en yüksek 7.6896 lirayı gördükten sonra, 7.66 – 7.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5019 lira ve en yüksek 8.5461 lirayı gördükten sonra 8.50 – 8.51 lira aralığında hareket ediyor.

Doların küresel piyasalarda yeniden güçlenmesiyle euro/dolar paritesi 1.13 düzeyinin de altına çekilerek 1.1226 - 1.1268 aralığına indi.

İş Yatırım'ın, "İkinci dalga korkusu devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Çin'in en büyük toptan gıda pazarı Xinfadi civarında salgının yeniden görülmesi ve bölgenin kapatılması üzerine ikinci dalga korkuları yeniden tırmanışa geçti.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarında yüzde 1-2 kayıpla haftaya başlıyoruz.

"Ekonomilerin açılması ve sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesi ile vaka sayısının artması sürpriz değil.

"Etkili bir aşı bulunana ve/veya toplumun bağışıklığı yüzde 60 seviyesine ulaşana kadar salgın cephesinde böyle gelgitler yaşayacağız.

"Sorulması gereken soru bu sürecin sağlık sistemi tıkanmadan, ekonomi kapatılmadan yönetilip yönetilemeyeceği. Maalesef bu sorunun evrensel bir cevabı yok.

"Ama ilk dalgayı başarıyla yöneten ve sağlık sistemini güçlendiren Türkiye gibi ülkelerin ikinci dalgayla da başarıyla mücadele edeceğini söyleyebiliriz.

"Ekonominin açılması ve salgına karşı mücadelede elde edilen başarılara rağmen Türkiye varlıkları ikinci dalga korkusu nedeniyle yaşanabilecek bir satış dalgasından kaçamaz.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki kayıplara paralel Borsa İstanbul'un %1 civarında kayıpla açılmasını bekliyoruz.

"Satışların hızlanması S&P vadelilerinin 2950 seviyesinin altına gerilemesi durumunda Borsa İstanbul için ilk destek seviyesi 108 bin 500."


Avrupa Birliği, Borsa İstanbul, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.71 düşüşle başladı, dolar 6.82 lirada - Son Dakika Ekonomi

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