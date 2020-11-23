BIST100 yüzde 0.73 düştü, dolar 7.93 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.73 düştü, dolar 7.93 lirada

23.11.2020 18:07
BIST100 yüzde 0.73 düştü, dolar 7.93 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,299 ve 1,336 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.73 düşüşle 1,314 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,299 ve 1,336 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.73 düşüşle 1,314 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.95 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.55 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.74 eksideydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 2 tahvil ihalesi birden düzenleyecek. Merkez Bankası'nın 475 baz puan faiz artırımının ardından piyasalar tarafından yakından izlenecek olan 10 yıllık tahvil ihalesi Salı günü gerçekleştirilecek.

Yeni gösterge olacak 10 yıl (3,640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ilk kez piyasaya sunulacak. Hazine 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 10 yıllık ihaleye çıkıyor ve vade ilk kez 2030'lu yıllara uzuyor. Hazine en son 2018 Temmuz ayında 10 yıllık sabit kuponlu, bir sonraki ay ise TÜFE'ye endeksli ihaleler düzenlemişti. Yeni tahvilin itfa tarihi 13 Kasım 2030 olacak. Aynı gün 7 yıl (2,548 Gün) vadeli değişken faizli tahvil de ilk kez satılacak. Tahvil 17 Kasım 2027 itfa tarihli olacak. Altı ayda bir kupon ödemeli iki tahvilin de valörü Çarşamba olarak belirlendi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6149 lira ve en yüksek 7.9540 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,euro en düşük 9.0241 lira ve en yüksek 9.4632 lirayı gördükten sonra, 9.41 – 9.42 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1361 lira ve en yüksek 10.6511 lirayı gördükten sonra 10.59 – 10.60 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18524 - 1.19063 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18703 düzeyindeydi.Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, Institute of International Financetarafından düzenlenen gelişmekte olan ülkeler merkez bankaları toplantısında yaptığı konuşmada, TL'nin değer kaybının şirketler üzerindeki "rikslerine karşı tetikte" olduklarını vurguladı ve "Politika yapımında enflasyona öncelik vermemiz gerekiyor. Doğrudan yatırımların artması için para politikası duruşu tek başına tabiki yeterli değil, reformlar da oldukça önemli" dedi ve ekledi: "Son yıllarda yüksek enflasyon ve kurlarda yüksek volatilite dolarizasyona neden oldu. Pandemi döneminde TL cinsi mevduat seviyeleri bankalar arasındaki rekabeti azaltan aktif rasyosu gibi düzenlemeler nedeniyle da etkisiyle belki de çok fazla geriledi. Türkiye'de dolarizasyon daha önce de başarılı bir şekilde azaltıldı, bu kez de aynısı olacak. Ağustos'tan itibaren gerçekleştirilen sıkılaştırmalara rağmen ekonomik toparlanma devam etti; önümüzdeki dönemde daha yavaş olsa da bu, yıl sounna kadar devam edecek."Merkez Bankası'nın (TCMB) Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerine göre, Kasım ayında finansal hizmetlerde güven, aylık bazda 2.3 puan azalarak 158.6 düzeyine geriledi.Buna göre; son üç aydaki iş durumu finansal hizmetlerde güveni artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi finansal hizmetlerde güveni azalış yönünde etkiledi.İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler,gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler zayıfladı.İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan gelişme zayıfladı,gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme güçlendi.


Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.73 düştü, dolar 7.93 lirada - Son Dakika Ekonomi


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