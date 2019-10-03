Bist100 yüzde 0.74 artıda, dolar 5.69 lirada

Güne yüzde 0.36 artışla 103 bin 884 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), enflasyonun yüzde 9.26 düzeyinde açıklanması etkisiyle gün içinde en düşük 103 bin 885 puanı ve en yüksek 104 bin 768 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.74 artışla 104 bin 279 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.57 artışla 149 bin 681 puanda başladıktan sonra en düşük 149 bin 681 puanı ve en yüksek 51 bin 281 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 1.06 artışla 150 bin 404 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.8 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.84 düşüşle yüzde 13.88 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.7139 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

euro en düşük 6.2126 lira ve en yüksek 6.2668 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.25 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9658 lira ve en yüksek 7.0353 lirayı gördükten sonra 7.0 – 7.01 lira aralığında işlem görüyor.