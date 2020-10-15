BIST100 yüzde 0.74 düştü, dolar 7.93 lirada

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.25'e yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 12 Kasım vadeli repo ihalesine 36.9 milyar lira teklif geldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,175 ve 1,191 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.74 düşüşle 1,180.43 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.34, BIST Mali Endeks yüzde 0.78, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.29 eksideydi.

Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az