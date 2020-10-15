BIST100 yüzde 0.74 düştü, dolar 7.93 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.74 düştü, dolar 7.93 lirada

15.10.2020 18:05
BIST100 yüzde 0.74 düştü, dolar 7.93 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,175 ve 1,191 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.74 düşüşle 1,180.43 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,175 ve 1,191 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.74 düşüşle 1,180.43 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.34, BIST Mali Endeks yüzde 0.78, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.29 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.25'e yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 12 Kasım vadeli repo ihalesine 36.9 milyar lira teklif geldi.

TCMB'nin Çarşamba günü açtığı ve yüzde 13.22 ortalama basit faiz ile 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 11 Kasım vadeli repo ihalesine 40.5 milyar lira teklif gelmişti.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, bütçe Eylül'de yüzde 21.4 artışla 29.7 milyar lira açık verdi ve bütçe açığı yılın ilk 9 ayında yüzde 101.2 artışla 140.6 milyar liraya yükseldi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9004 lira ve en yüksek 7.9518 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,euro en düşük 9.2808 lira ve en yüksek 9.3384 lirayı gördükten sonra, 9.29 – 9.30 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2476 lira ve en yüksek 10.3417 lirayı gördükten sonra 10.25 – 10.26 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16886 - 1.17580 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17375 düzeyindeydi.Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borçları, Ağustos sonu itibarıyla, geçen yılın sonuna göre, 16.9 milyar doları uzun vadeli ve 333 milyon doları kısa vadeli olmak üzere, toplam 17 milyar 233 milyon dolar azaldı.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde özel sektörün uzun vadeli dış kredi borçları 162.2 milyar dolara, kısa vadeli dış kredi borçları da 8.4 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.5 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 592 milyon doları azalışla 20.6 milyar dolara geriledi.Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçları 1.8 milyar dolar, tahvil stoku da 1.1 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolara geriledi.Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9.3 milyar dolar, tahvil stoku da 696 milyon dolar azalarak 6.5 milyar dolara geriledi.Buna karşılık bankaların kısa vadeli dış kredi borcu 458 milyon dolar artışla 6.1 milyar dolara yükselirken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 345 milyon dolar azalışla 1.2 milyar dolara geriledi.Uzun vadeli 162.2 milyar dolarlık toplam kredi borcunun yüzde 43.6'sı finansal kuruluşların, yüzde 56.4'ü finansal olmayan kuruluşların borcuydu.Aynı dönemde, 8.4 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borçlarının yüzde 83.2'si finansal kuruluşların, yüzde 16.8'i de finansal olmayan kuruluşların borcuydu.Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, özel sektörün 1 yıl içinde yapacağı anapara geri ödemelerinin toplam 42.1 milyar dolar düzeyindeydi.


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Kredi, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.74 düştü, dolar 7.93 lirada - Son Dakika Ekonomi

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