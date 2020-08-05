BIST100 yüzde 0.75 artışla başladı, dolar 6.97 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.75 artışla 1,095.29 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.50, BIST Mali Endeks yüzde 0.72, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.82 artıdaydı.

BIST100, 1,064.91 ve 1,143.26 puan arasındaki geniş bantta dalgalandığı Salı gününü, yüzde 3.53 düşüşle 1,087.16 puanda tamamlarken, kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.39, BIST Mali Endeks yüzde 3.41, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 4.23 eksideydi.

Dövizler yeni güne, TL sıkışıklığının etkisiyle BIST100 Endeksi'nin sert düştüğü Salı günün kapanış düzeylerine yakın başladıktan sonra 3-5 kuruş yükseldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8794 lira ve en yüksek 7.9778 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,euro en düşük 8.1274 lira ve en yüksek 8.2749 lirayı gördükten sonra, 8.27 – 8.28 lira aralığında,sterlin en düşük 9.0105 lira ve en yüksek 9.1653 lirayı gördükten sonra 9.15 – 9.16 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17928 - 1.18215 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18050 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Swap savaşları..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Küresel piyasalardan birbiriyle çelişen, zıt sinyaller geliyor. İyi sinyal, hisse senedi borsaları ABD ve Asya'nın önderliğinde yükselişini devam ettiriyor. "Enerji, otomotiv, bankacılık gibi döngüsel hisseler ilaç, gıda gibi defansif hisseleri yeniyor. Kötü sinyal, altın ve ABD tahvili gibi emin liman yatırım araçları değer kazanmaya devam ediyor. "Altın 2,000 dolar psikolojik direncini geçti. ABD 10 yıllıkları yüzde 0.5 seviyesine yaklaşıyor."Türkiye varlıkları küresel risk iştahından bağımsız bir Ankara – Londra swap savaşıyla değer kaybediyor. "Türk lirası değer kaybedecek beklentisiyle pozisyon alan kur spekülatörlerini cezalandırmak isteyen Ankara'nın likiditeyi sıkması üzerine Londra swap piyasasında Türk lirası faizler yüzde 1,000 seviyesini geçti. "Türk lirası yaratmak için yapılan satışlar nedeniyle MSCI Türkiye yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Devlet iç borçlanma senetlerinde sert satışlar görüldü."Kur ataklarına karşı swap piyasasını kullanarak mücadele etmek gelişmekte olan merkez bankaları tarafından zaman zaman kullanılan bir yöntem. "Rezerv harcamadan ve yurtiçinde faizleri artırmadan yapılan müdahale kısa dönemde kurdaki kanamayı durdurmakta işe yarıyor."Ancak bunun bedelini varlık fiyatlarında sert düşüşle, CDS maliyetlerinde artışla ve yabancı çıkışıyla ödüyorsunuz."2019 Mart ayında kura karşı saldırıda Merkez Bankası benzer bir politika izlemiş ve Türk lirası swap faizleri yüzde 1,000 seviyesini geçmiş ve Borsa İstanbul'da sert kayıplar yaşanmıştı. "Kur spekülatörlerinin pozisyon kapatıp zararla gitmelerinin ardından piyasalar kaybının bir kısmını geri almıştı. "Türkiye'nin ekonomiyi durdurmadan dış borcunu azaltabildiğini göstermesi üzerine risk primi kademeli olarak azalmış ancak eski seviyelerine gerileyememişti."Tarih tekerrür edecek demiyoruz. Ancak bu defa da benzer bir gelişme öngörüyoruz. "Atağın devam etmesi durumunda Merkez Bankası haftalık fonlamayı bırakıp geç likidite penceresinden piyasaları fonlayıp geçici de olsa fiilen 300 baz puanlık bir faiz artışı yapabilir."Kurdaki kanamanın durması durumunda Borsa İstanbul'un tepkisi kısa vadede olumlu olur. "Orta vadede piyasaların yönünü yukarı çevirmek için kantarın topuzunu kaçırdığımız genişleyici maliye ve para politikalarını ve finansal baskılamayı normalleştirmemiz gerekiyor. "2019 yılında bunu başarmıştık. 2020 yılında salgın dolayısıyla işimiz daha zor, ama gene başarabiliriz."