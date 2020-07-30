BIST100 yüzde 0.76 düştü, dolar 6.98 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,124.60 ve 1,137.17 puan arasında hareket ettiği haftanın son işlem gününü, yüzde 0.76 düşüşle 1,126.90 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.21, BIST Mali Endeks yüzde 0.59, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.59 eksideydi.

Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor. Bu gelişmeyle, gücünü koruyan euro içeride 8.26 liraya kadar tırmanırken, parite etkisiyle dolar da 7.00 lirayı gördü.

FOMC açıklamasında, "Ekonominin gidişatı önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacaktır" denildi. "Faizleri artırmayı düşünmeyi düşünmeyi bile düşünmüyoruz" diyen Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın uzun zaman alacağını, çünkü oteller veya restoranlar gibi salgından ağır etkilenen sektörlerde çalışan milyonlarca kişinin kısa süre içinde işe geri dönemeyeceğine dikkat çekti.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Merkez Bankası enflasyon tahminini beklediğimiz gibi yukarı çekti" başlıklı analizinde şöyle dedi: "TCMB dün açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda daha önce yüzde 7.4 olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.9 seviyesine çıkartırken, 2021 için daha önce yüzde 5.4 olan yıl sonu tahminini ise yüzde 6.2 olarak güncelledi. "Önceki beklentilerin çok düşük olmasının yanında TCMB'nin revizyon sinyalleri vermiş olması varlık fiyatlarında önemli bir etki oluşmasını engelledi. Ancak burada önemli olanın TCMB'nin yaptığı revizyonlara piyasa verdiği mesaj olduğunu düşünüyoruz. "Öyle ki, özellikle 2020 için yapılan güçlü revizyonu yılın geri kalanında faiz indirimi yapılmayabileceği şeklinde yorumlamak mümkün. ediyor. Bu da negatif reel faizin etkilerini hissetmeye devam eden TL üzerindeki baskının göreceli olarak azalmasını sağlayabilir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9864 lira ve en yüksek 7.0128 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,euro en düşük 8.2092 lira ve en yüksek 8.2611 lirayı gördükten sonra, 8.20 – 8.21 lira aralığında,sterlin en düşük 8.0809 lira ve en yüksek 9.1065 lirayı gördükten sonra 9.08 – 9.09 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17309 - 1.17947 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17576 düzeyindeydi.Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Ulusal Çalışma Komitesi'nin Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve gösterge faiz oranı reformuna ilişkin geçiş çalışmalarının sürdüğünü ve bu kapsamda 20 Temmuz'da bir toplantı yapıldığını açıkladı."Ulusal Çalışma Komitesi"nin oluşturulmasına, uluslararası çalışma, düzenleme ve önerileri değerlendirmek, TLREF oranının ve BIST TLREF Endeksi'nin hesaplanması ve yayımlanmasına yönelik faaliyetleri ve piyasadaki gelişmeleri izlemek, yeni ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurarak kuralları belirlemek/değiştirmek, yurtiçi ve yurtdışı kamuoyunu bilgilendirmek, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve gösterge faiz oranı reformuna ilişkin geçiş sürecinin sağlıklı bir zeminde ilerleyebilmesi amacıyla TCMB başkanlığında, Ocak 2020 tarihli toplantıda karar verildi. Ulusal Çalışma Komitesi'nde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BIST, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile TRLIBOR katılımcısı olan bankalar yer alıyor.

TBB açıklamasında, "Bilindiği gibi bankacılık sektörünün yurt dışından temin ettiği yabancı para (YP) finansman kaynakları ile türev sözleşmeler ve dolayısıyla reel sektöre kullandırılan YP krediler büyük ekseriyetle LIBOR'a endeksli" denildi.