BİST100 yüzde 0.77 artıda, dolar 5.95 lirada

Piyasalarda Cuma günü açıklanacak 2019 yılı enflasyon verisi beklenirken, Perşembe günü gün ortası işlemlerinde Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.77 artıda hareket ediyor.

Güne yüzde 0.42 artışla artışla 114 bin 902 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 114 bin 566 puanı ve en yüksek 115 bin 488 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.77 artışla 115 bin 307 puanda hareket ediyor.

Güne yüzde 0.52 artışla 160 bin 994 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 160 bin 131 puanı ve en yüksek 162 bin 17 puanı gördükten sonra, yüzde 0.74 kazançla 161 bin 359 puanda.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.25 artışla yüzde 12.24 düzeyine yükselirken,, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde ise 0.34 düşerek 11.74 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.9430 lira ve en yüksek 5.9585 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

euro en düşük 6.6601 lira ve en yüksek 6.6947 lirayı gördükten sonra, 6.67 - 6.68 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8559 lira ve en yüksek 7.8968 lirayı gördükten sonra 7.87 – 7.88 lira aralığında hareket ediyor.