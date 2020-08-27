BIST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 7.36 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 7.36 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.78 artışla 1,107.55 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 7.36 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.78 artışla 1,107.55 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 0.86, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.79 artıdaydı.

Dünyanın her yanındaki yatırımcılar bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda saat 16: 10'da başlayacak konuşmasında söyleyeceklerini dikkatle izleyecekler. Analistlere göre, Powell'ın sözleri doların yönünü, bu da genel olarak piyasalardaki gelişmeleri belirleyecek.

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının etkisiyle Cuma günü 7.19 liraya kadar indikten sonra, aynı gün yeniden yükselen dövizler, Çarşamba gününü ilk işlemlerinde 7.41 lirayı gördükten sonra, yeni güne de, dün kapanışa doğru 5 kuruş kadar gerileyerek indiği 7.36 lira düzeyinde başladı.Hazine Çarşamba günü, kurumsal yatırımcılara yönelik üç yıl vadeli dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi ihracıyla 3 milyar dolar borçlandı. Hazine açıklamasına göre, doğrudan satış yöntemi ile 28 Ağustos 2020 valörlü, 25 Ağustos 2023 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 1.87 kupon ödemeli 3 milyar dolar tutarında dolar cinsi devlet tahvilin ihracı yapıldı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3432 lira ve en yüksek 7.3778 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,euro en düşük 8.6864 lira ve en yüksek 8.7373 lirayı gördükten sonra, 8.71 – 8.72 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7102 lira ve en yüksek 9.7531 lirayı gördükten sonra 9.73 – 9.74 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18241 - 1.18499 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18311 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Powell konuşması öncesi piyasalar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ABD hisse senetleri önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Teknoloji, keyfi tüketim, otomotiv hisseleri yükselirken, enerji, altyapı, banka hisseleri geriliyor."Güçlü ABD dayanıklı mal siparişleri ve Almanya IFO verileri, Cumhuriyetçilerin 500 milyarlık ilave paket önerisi beklentisi, Almanyanın mali desteği 2021 yılına kadar uzatması, Fransanın ilave paket üzerinde çalışması piyasaları destekleyen temel dinamikler. "Türkiye piyasaları uzun bir aradan sonra dünya piyasalarındaki yükselişe katıldı. Henüz genele yaygın bir alım dalgası görmüyoruz. "Kurun sakinleşmesi üzerine banka hisselerinde tepki alışlarına karşın büyük sanayi şirketleri satıcılı seyrediyor. "Gösterge tahvil faizindeki 26bp gerileme ve kurun rahatlaması piyasaların sıkılaşma adımlarına olumlu tepki verdiğini gösteriyor."ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki satışa rağmen Borsa Istanbul'da afif alıcılı bir açılış öngörüyoruz. "Banka hisselerindeki tepki alışının devam edip etmeyeceği piyasanın yönünün belirlenmesinde etkili olacak."Yurtdışında gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmada olacak. "Genel beklenti konusmada 'ortalama enflasyon hedeflemesine' geçişe yönelik ipuçları verilmesi. "Piyasalar Fed'in enflasyondaki geçici yükselişlere tepki vermemesini olumlu karşılayacaktır. İlk tepkileri ABD tahvil ve dolar fiyatlamasında göreceğiz."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 09:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 7.36 lirada - Son Dakika Ekonomi

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