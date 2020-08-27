BIST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 7.36 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.78 artışla 1,107.55 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 0.86, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.79 artıdaydı.

Dünyanın her yanındaki yatırımcılar bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda saat 16: 10'da başlayacak konuşmasında söyleyeceklerini dikkatle izleyecekler. Analistlere göre, Powell'ın sözleri doların yönünü, bu da genel olarak piyasalardaki gelişmeleri belirleyecek.