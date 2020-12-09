BIST100 yüzde 0.78 yükseldi, dolar 7.80 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.78 yükseldi, dolar 7.80 lirada

09.12.2020 18:06
BIST100 yüzde 0.78 yükseldi, dolar 7.80 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,342 ve 1,360 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.78 artışla 1,350.32 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,342 ve 1,360 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.78 artışla 1,350.32 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.18 ve BIST Mali Endeks yüzde 1.72 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.14 eksideydi.

İş Yatırım'ın analizinde, euro/dolar paritesinin, sonuçları Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde 1.21 düzeyinin üzerindeki gelişmesini sürdürdüğü ne işaret edilerek, "Piyasalar faiz oranlarında değişiklik beklemezken pandemi tahvil alım programında değişiklik olabilir; 1.21 ve 1.2088 seviyesi parite için gün içerisinde takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise Aralık başında test edilen ve son 1 yılın en yükseği olan 1.2180 seviyesi ilk direnç noktası olarak karşımıza çıkacak" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7896 lira ve en yüksek 7.8527 lirayı gördükten sonra, 7.80 – 7.81 lira aralığında,euro en düşük 9.4371 lira ve en yüksek 9.5191 lirayı gördükten sonra, 9.45 – 9.46 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4259 lira ve en yüksek 10.5682 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20958 - 1.21472 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21013 düzeyindeydi.İhracat birim değeri Ekim'de yıllık bazda yüzde 0.6, aynı dönemde ihracat miktarı yüzde 4.5 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi Ekim'de yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.5 ve yakıtlarda yüzde 36.9 azalırken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 2.4 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayide yüzde 1.7 arttı.Aynı dönemde ihracat miktar endeksi de gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.0, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 8.2 ve yakıtlarda yüzde 28.4 azalırken, gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayide yüzde 6.0 arttı.Aynı dönemde ithalat birim değer endeksi yüzde 3.0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5.0 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayide yüzde 4.0 artarken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 0.2 ve yakıtlarda yüzde 32,0 azaldı.İthalat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 10.4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16.4 ve yakıtlarda yüzde 2.9 azalırken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 20.2 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayide yüzde 14.6 arttı.Bu dönemde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1.6 arttı. Buna göre; Eylül ayında 168.5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1.6 artarak, Ekim ayında 171.2'ye çıktı.Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; geçen yıl Ekim ayında 175.9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4.5 artarak, bu yıl Ekim ayında 183.9'a çıktı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Eylül ayında 146.2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1.2 azalarak, Ekim ayında 144.4'e geriledi.Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; geçen yıl Ekim ayında 127.3 olan ithalat miktar endeksi de yüzde 12.9 artarak, bu yıl Ekim ayında 143.7'ye çıktı.İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Ekim ayında 103.7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3.8 puan artarak, 2020 yılı Ekim ayında 107.5'e yükseldi.


Borsa İstanbul, İhracat, Tütün, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.78 yükseldi, dolar 7.80 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Karısını öldürdükten sonra ormana saklanan cani koca, tutuklandı Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Halk endişeli! Hatay'da vaka artışı nedeniyle yoğun bakım doluluk oranı yükseldi Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:45
Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi         
17:34
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi         
16:59
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı         
16:56
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim         
15:42
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 18:10:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.78 yükseldi, dolar 7.80 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei